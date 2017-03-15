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Петербургские сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального планируют провести митинг за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заявка на акцию уже подана в Смольный, сообщает «Росбалт» глава городского штаба оппозиционера Полина Костылева.
«Акцию планируется провести в форме митинга 26 марта. Планируется, что в это же время аналогичные акции пройдут в разных городах России», — отметила Костылева.
Сам Навальный уже подал заявку на протестный митинг в Москве. Поводом к акции стал фильм ФБК «Он вам не Димон», посвященный «тайной империи» премьер-министра Медведева.
«26 марта мы выходим на шествие и митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России», — написал Навальный в Facebook.
«Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах „Димона“ в частности. Призываю присоединиться всех, кто считает, что он достоин ответа», — сообщил оппозиционер.
Навальный предложил собраться на площади Тверской заставы. После шествия по проезжей части 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц основатель ФБК планирует организовать митинг напротив Охотного ряда, 2 — отеля Four Seasons.
Заявленное число участников — 15 тыс. человек. В заявке также отмечается, что во время мероприятия «будут использоваться сцена и звукозаписывающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства наглядной агитации».
Правительство Москвы пока не прокомментировало подачу заявки. А Навальный призвал другие города России подать заявки на проведение митингов 26 марта.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [11:20]
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