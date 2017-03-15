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Сторонники Навального проведут митинги за отставку Медведева

Петербургские сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального планируют провести митинг за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заявка на акцию уже подана в Смольный, сообщает «Росбалт» глава городского штаба оппозиционера Полина Костылева.

«Акцию планируется провести в форме митинга 26 марта. Планируется, что в это же время аналогичные акции пройдут в разных городах России», — отметила Костылева.

Сам Навальный уже подал заявку на протестный митинг в Москве. Поводом к акции стал фильм ФБК «Он вам не Димон», посвященный «тайной империи» премьер-министра Медведева.

«26 марта мы выходим на шествие и митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России», — написал Навальный в Facebook.

«Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах „Димона“ в частности. Призываю присоединиться всех, кто считает, что он достоин ответа», — сообщил оппозиционер.

Навальный предложил собраться на площади Тверской заставы. После шествия по проезжей части 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц основатель ФБК планирует организовать митинг напротив Охотного ряда, 2 — отеля Four Seasons.

Заявленное число участников — 15 тыс. человек. В заявке также отмечается, что во время мероприятия «будут использоваться сцена и звукозаписывающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства наглядной агитации».

Правительство Москвы пока не прокомментировало подачу заявки. А Навальный призвал другие города России подать заявки на проведение митингов 26 марта.

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Сторонники Навального проведут митинги за отставку Медведева

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [11:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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