Исполняющие обязанности губернаторов в ходе партийных праймериз «Единой России» будут встречаться с секретарями первичных отделений «кустовым методом», а не индивидуально. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к организации предварительного голосования (ПГ). Устроителями встреч выступят местные оргкомитеты внутрипартийного ПГ и региональные исполкомы. Эту информацию «Известиям» подтвердили в генсовете партии и центральном исполкоме ЕР.

Согласно положению о праймериз, претендент на выдвижение кандидатом в губернаторы должен встретиться как минимум с половиной секретарей первичных отделений партии. Для упрощения реализации этой нормы устава было принято решение, что секретарей будут собирать для встречи с врио главы региона «кустовым методом», то есть в группах по несколько человек.

— На данный момент рассматриваются два принципа сбора секретарей первичных отделений. Первый подразумевает организацию встреч по зональному принципу (север–юг, запад–восток региона), — рассказал «Известиям» собеседник, близкий к руководству партии. — Второй подразумевает сбор по избирательным округам. Определяющим фактором станет размер и численность населения в регионе. Если субъект большой, то будет применен зональный принцип, если небольшой — то окружной.

Партийцы отмечают, что в условиях нового избирательного цикла встречи с секретарями первичек будут носить обязательно-рекомендательный характер. Это необходимо в первую очередь для самих кандидатов и фаворитов губернаторской гонки, поскольку явку на выборах будут обеспечивать именно секретари первичек, которые обязаны мобилизовать электорат.

— Тот, кто поумнее, сам придет на встречу и будет пользоваться организационными ресурсами местных исполкомов. Партия понимает, что выборы 2017 года нужно провести максимально легитимно, а для этого необходима явка избирателей, — отметил собеседник.

В «Единой России» заявили, что региональные отделения самостоятельно решают вопрос организации встреч участников предварительного голосования с секретарями первичных отделений.

— Региональные политсоветы формируют список участников предварительного голосования на выборы высшего должностного лица в субъекте. Туда включается не менее двух кандидатур. С момента формирования этого списка и до проведения партийной конференции, где делегаты тайно выберут выдвинутого кандидата большинством голосов, могут проходить встречи участников предварительного голосования с секретарями первичных и местных отделений партии. График этих встреч определяют в регионе, — пояснил «Известиям» руководитель центрального исполкома ЕР Владимир Бурматов.

Решение о дате конкретных встреч принимает региональное отделение совместно с претендентами на губернаторское кресло от «Единой России», это касается и лиц временно исполняющих обязанности главы региона, пояснил заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

— Мы допускаем, что собирать секретарей первичных отделений могут коллективно. Подобный подход не возбраняется, — заявил он.

Эксперты полагают, что такой подход ЕР к процессу организации избирательных кампаний говорит о желании единороссов скрепить партию с будущими губернаторами.

— Новые врио глав регионов пока не имеют серьезного опыта публичной политики. И в этой ситуации велик шанс, что они подпадут под влияние местной бюрократии, которая не любит нормальной электоральной работы с избирателем, предпочитая использовать административный ресурс, — сказал политолог Аббас Галлямов.

Эксперт считает, что главной в части организации встреч с руководителями партийных первичек является проблема масштаба.

— Не надо собирать большие залы. Формат, когда начальник вещает с высокой трибуны, а аудитория ему покорно внимает, популярна у бюрократов на местах, но фактически она изжила себя. Избиратели ценят человеческий разговор, диалог. Его можно организовать только в малом формате, — отметил политолог.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что организация встреч потенциальных губернаторов с руководителями первичек поможет партии продемонстрировать политическую связь действующего чиновника с партийной структурой.

— Встречи помогут и самим единороссам. По сути, для них это карьерный лифт, мероприятия подобного формата связывают будущего губернатора и партийных деятелей, — пояснил Михаил Виноградов.

Встречи намечены на конец апреля — начало мая этого года.

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