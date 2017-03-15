В феврале читатели «Курьер. Среда. Бердск» принесли в редакцию около 700 купонов с фамилиями родившихся в последнем месяце зимы. Из общего числа мы с помощью лототрона (посредством случайного отбора) выбрали 13 счастливчиков, которым достанутся призы от спонсоров конкурса «Привет, Я родился!».

10 марта в назначенное время победители получили свои призы.

В этом году Галина Яковлева отметила свой юбилей. Получила подарки. Но самым неожиданным оказался приз в «Привет, Я родился!». Отец пришел поздравлять ее с 8 Марта. И принес с собой газету «Курьер». Протянул ее Галине и сообщил, что она выиграла главный приз, 1000 рублей от «Курьера», в конкурсе именинников.

Благодаря стараниям своей любимой бабушки Галине Леонидовне Ульяна Алексеева в конкурсе именинников выиграла пригласительный на посещение соляной пещеры «МариСоль». Это уже не первая ее победа. Но вот этот подарок стал необычным. Школьница еще ни разу не была в соляной пещере. И с удовольствием сходит туда. Ульяна не смогла прийти за подарком — занятия в школе нельзя пропустить. Поэтому за призом отправилась ее бабушка.

Геннадий Корсаков не поверил своей жене Екатерине Митрофановне, когда та сказала ему о победе в конкурсе «Привет, Я родился!». Кое-как удостоверился, что стал обладателем набора косметики от компании «Орифлейм», когда несколько раз прочел свое имя в списке победителей. Для него это стало неожиданным и очень приятным сюрпризом. Но все же за подарком идти пришлось супруге.

Свой выигрыш Тамара Рыжанкова чуть не прокараулила. Муж читал «Курьер» и не заметил ее имени в списке победителей. Она решила перепроверить и в глаза сразу бросилась ее фамилия. Ей досталось приглашение на посещение соляной пещеры «МариСоль». На подобной процедуре она ни разу не была. Но с удовольствием туда отправится.

Елена Ретроева впервые в жизни получила выигрыш. Она стала победителем конкурса именинников с третьей попытки. В предыдущие два года ее купоны не принесли ей призов. В этот раз ждала с нетерпением: повезет или не повезет. Было волнительно и радостно, когда нашла в списке призеров свое имя. Она выиграла торт от компании «Сладкая дюжина». И хотя ей нельзя есть сладкое, крохотный кусочек выигрыша она все же попробует, а остальным призовым тортом угостятся ее дети.

Светлана Черновская много лет подряд участвует в конкурсе «Привет, Я родился!». Его победителями становились и сама бердчанка, и ее родные. Призы были разные. В этот раз Светлане досталась косметика от компании «Орифлейм». Единственное, что не получали близкие Светланы Борисовны, так это главный приз. Но они еще надеются, что станут его обладателями.

Вячеслав Солдатов стал обладателем пригласительного на посещение соляной пещеры «МариСоль». Это была его первая победа в конкурсе именинников. Благодаря маме Марии Васильевне. Бердчанка уже давно заполняет купоны для участия в конкурсе на своих близких. И ее родные часто выигрывают. Но вот ей самой приз так ни разу и не достался.

Елена Заломская была крайне удивлена, когда мама сказала ей, что нужно идти за подарком в редакцию «Курьера». Вот такой неожиданный и приятный сюрприз устроила для своей дочери, заполнив на ее имя купоны для участия в конкурсе именинников. Елена выиграла цветок от цветочного салона «Гран-при». И подарок ей пришелся по душе. Ведь дома у нее немало комнатных растений, за которыми она бережно ухаживает.

Для Даши Фоменко сюрприз устроила бабушка. В конкурсе «Привет, Я родился!» ей достался торт от компании «Сладкая дюжина». А 5-летняя бердчанка очень любит сладкое. Но своим подарком с радостью поделится и с мамой, и с тетей, и с бабушкой.

Бабушка 5-летнего Захара Тримасова приготовила для внука сюрприз. Она заполнила на него купоны на участие в конкурсе именинников. И мальчик попал в список победителей. Выиграл торт от компании «Сладкая дюжина». Любовь Ивановна сама пришла за подарком, пока Захар был в садике. Вручит торт с поздравлениями от «Курьера» внуку уже дома.

Бабушка Ирины Винс заполняла купоны на четверых родных ей людей, родившихся в феврале. Но приз достался только Ирине. Она получила косметический набор от компании «Орифлейм». И очень обрадовалась такому подарку, ведь косметика девушке всегда пригодится.

На юбилей Вера Помирко получила от родных замечательный подарок — швейную машину. Но еще один сюрприз ждал ее впереди. В конкурсе «Привет, Я родился!» ей достался косметический набор от компании «Орифлейм». Вера Александровна отнесла в редакцию более 100 заполненных купонов. Причем, 100 из них собрала для бердчанки ее подруга. Она же первой прочитала в «Курьере», что Вера выиграла приз, и сообщила ей об этом.

А мы, между тем, продолжаем супермарафон именинников. В течение марта мы ждем заполненные купоны с фамилиями тех, кто родился в первом весеннем месяце. Приносите их до 31 марта включительно в редакцию по адресам: ул. К. Маркса, 24, оф. 2 и ул. Ленина, 38. Имена новых победителей станут известны 5 апреля. Убедительная просьба писать разборчиво фамилии претендентов на призы. И помните: чем больше купонов вы заполните, тем выше шанс на победу! Желаем удачи!

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