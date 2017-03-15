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Общероссийский народный фронт взял на контроль переселение из аварийных бараков в Бердске. Активисты движения полагают, что программа переселения может быть сорвана из-за проблем застройщиков, участвующих в аукционах.
Напомним, в 2017 году новое жилье должны получить 92 человека из домов №18 на ул. Попова и №14 на ул. Новосибирской.
Зимой компания «СибАлмаз» выиграла один из конкурсов на переселение граждан из аварийного жилья, обойдя предпринимателя Виктора Голубева, который последние несколько лет побеждает в подобных аукционах. Но администрация отказалась заключать договор с компанией-победителем, ссылаясь на то, что квартиры «СибАлмаза» на ул. Морской еще не построены, и кроме того, якобы не были представлены банковские гарантии (это решение застройщик оспаривает в ФАС).
В то же время прокурорская проверка выявила, что разрешение на строительство домов «СибАлмаза» выдано с нарушениями. Прокуратура наложила протест на выдачу разрешения строительной компании. И по закону застройщик должен прекратить строительство до получения нового разрешения. Это обстоятельство и вызывает беспокойство у активистов ОНФ.
— Разрешения на строительство жилых домов на улице Морская выданы с нарушением норм, регламентирующих градостроительную деятельность. С учетом этого возникает серьезный риск срыва реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Стефанов.
«Фронтовики» утверждают, что дома для переселенцев возводят «с многочисленными нарушениями». Однако неясно, какие именно строения имеются в виду — дома «СибАлмаза» или дома Голубева.
«СибАлмаз», насколько известно «Курьер. Среда. Бердск», успел построить только фундамент и начал возведения технического этажа. Второй претендент на переселение бердчан — Виктор Голубев — уже полностью построил свои дома. По уточненным данным, этот застройщик готов выделить квартиры в Белокаменном. Аукционы на определение застройщка для квартир переселенцам проводятся второй раз после споров с «СибАлмазом». И теперь один из аукционов выиграл Голубев.
В непростой ситуации и будут разбираться эксперты ОНФ.
— Активисты ОНФ будут пристально следить за реализацией данных контрактов, так как от результатов повторных аукционов будет зависеть судьба десятков жителей города Бердска, – подчеркивают «фронтовики».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [10:30]
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