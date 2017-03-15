Общероссийский народный фронт взял на контроль переселение из аварийных бараков в Бердске. Активисты движения полагают, что программа переселения может быть сорвана из-за проблем застройщиков, участвующих в аукционах.

Напомним, в 2017 году новое жилье должны получить 92 человека из домов №18 на ул. Попова и №14 на ул. Новосибирской.

Зимой компания «СибАлмаз» выиграла один из конкурсов на переселение граждан из аварийного жилья, обойдя предпринимателя Виктора Голубева, который последние несколько лет побеждает в подобных аукционах. Но администрация отказалась заключать договор с компанией-победителем, ссылаясь на то, что квартиры «СибАлмаза» на ул. Морской еще не построены, и кроме того, якобы не были представлены банковские гарантии (это решение застройщик оспаривает в ФАС).

В то же время прокурорская проверка выявила, что разрешение на строительство домов «СибАлмаза» выдано с нарушениями. Прокуратура наложила протест на выдачу разрешения строительной компании. И по закону застройщик должен прекратить строительство до получения нового разрешения. Это обстоятельство и вызывает беспокойство у активистов ОНФ.

— Разрешения на строительство жилых домов на улице Морская выданы с нарушением норм, регламентирующих градостроительную деятельность. С учетом этого возникает серьезный риск срыва реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Стефанов.

«Фронтовики» утверждают, что дома для переселенцев возводят «с многочисленными нарушениями». Однако неясно, какие именно строения имеются в виду — дома «СибАлмаза» или дома Голубева.

«СибАлмаз», насколько известно «Курьер. Среда. Бердск», успел построить только фундамент и начал возведения технического этажа. Второй претендент на переселение бердчан — Виктор Голубев — уже полностью построил свои дома. По уточненным данным, этот застройщик готов выделить квартиры в Белокаменном. Аукционы на определение застройщка для квартир переселенцам проводятся второй раз после споров с «СибАлмазом». И теперь один из аукционов выиграл Голубев.

В непростой ситуации и будут разбираться эксперты ОНФ.

— Активисты ОНФ будут пристально следить за реализацией данных контрактов, так как от результатов повторных аукционов будет зависеть судьба десятков жителей города Бердска, – подчеркивают «фронтовики».

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