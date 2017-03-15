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Возродить монархию в России призывает глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил о необходимости новой форма правления в стране — монархии.

По его словам, от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина, передают «Известия».

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — сказал чиновник.

При этом Аксенов подчеркнул, что опорой новой формы правления должны стать «традиционные православные ценности».

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Возродить монархию в России призывает глава Крыма

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [10:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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