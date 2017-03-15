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Погибли 16-летняя пассажирка Toyota Mark II при столкновении со столбом в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

Вчера, 14 марта, в 16.00 18-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался по улице Ватутина со стороны улицы Мира в направлении улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома №101 он допустил столкновение со световой опорой.

В результате аварии на месте скончалась 16-летняя пассажирка иномарки, а водитель был доставлен в больницу с переломом бедра.

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Погибли 16-летняя пассажирка Toyota Mark II при столкновении со столбом в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [10:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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