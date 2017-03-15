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Сын Рогозина стал вице-президентом корпорации по транспортной авиации

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин назначен на должность вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации.

«Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации», — сообщили в пресс-службе. По ее данным, одной из ключевых задач дивизиона станет обновление парка транспортных самолетов Минобороны и других органов исполнительной власти.

«Головной компанией транспортного дивизиона станет ОАО «Ил». На его базе произойдет консолидация ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряда ремонтных предприятий», — сообщили в пресс-службе.

Рогозин-младший ранее работал в Министерстве обороны, где курировал работу целого ряда крупных предприятий, подведомственных министерству, включая холдинг «Авиаремонт», «Оборонлогистика», «224 летный отряд», а также предприятия военно-строительного комплекса. Он также входит в советы директоров АО «Гарнизон» и АО «Воентелеком», является членом рабочей группы Минобороны России по развитию авиационной и космической инфраструктуры.

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Сын Рогозина стал вице-президентом корпорации по транспортной авиации

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [09:55]

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