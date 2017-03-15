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На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунисты Бердска

Коммунисты Бердска выйдут на пикет в день Парижской коммуны. Представители КПРФ выразят несогласие с «ухудшением условий жизни и социального положения в год 100-летия Великого Октября».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» местный лидер КПРФ Сергей Бессонов, акция протеста состоится 18 марта, с 11.00, возле памятника Ленину у Городского дома культуры. Пикетирующие будут держать плакаты с лозунгами, в также раздавать листовки и газеты прохожим.

— Основные лозунги: «Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!», «Выход из кризиса — это социализм!», «Требуем национализации ключевых отраслей экономики!», «Капитализм — банкрот, даешь социализм!», «Хватит грабить народ!», «Достойную жизнь человеку труда!», «Вернем социальные завоевания Октября!», — перечислил Сергей Евгеньевич.

Пикет заявлен на 15 человек — придет основной костяк бердских «красных». Как отмечает Бессонов, подобные акции пройдут накануне дня Парижской коммуны по всей России. В соседнем Новосибирске, к примеру, 17 марта на площади Ленина состоится митинг против роста цен и безработицы.

Справка

День Парижской коммуны отмечается 18 марта. В 1871 году в этот день произошла первая пролетарская революция — рабочим удалось захватить власть во Франции. Парижской коммуной называлось революционное правительство, которое появилось во время народных волнений. Состояло оно из социалистов и анархистов. Парижскую коммуну провозгласили образцом диктатуры мирового пролетариата. Но власть ее длилась недолго. Уже 28 мая 1871 году революция была повержена.

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На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунисты Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [09:20]

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