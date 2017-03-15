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Обращение к радиомастерам.
Уважаемые мастера радиодела, помогите доработать устройство.
В двух словах суть проблемы. Имеется небольшой приборчик, на котором есть шкала со светодиодными индикаторами, которые в силу своих ограниченных способностей не могу отслеживать.
Хотелось бы заменить эти светодиоды на простенькие динамики (например, от китайских открыток) с различной тональностью.
Если это возможно и кто-то может такое сотворить, то просьба помочь. Мат. вознаграждение будет.
Тел. для связи 8 923 709 35 42
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