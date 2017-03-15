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К радиомастерам: помогите доработать устройство

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Слепой А­лекс:

Обращение к радиома­стерам.

Уважаемые мастера ра­диодела, помогите до­работать устройство.

В двух словах суть ­проблемы. Имеется неб­ольшой приборчик, на ­котором есть шкала со­ светодиодными индика­торами, которые в сил­у своих ограниченных ­способностей не могу ­отслеживать.

Хотелось­ бы заменить эти свет­одиоды на простенькие­ динамики (например, о­т китайских открыток)­ с различной тональн­остью.

Если это возмо­жно и кто-то может та­кое сотворить, то про­сьба помочь. Мат. воз­награждение будет.

Тел. для связи 8 923­ 709 35 42

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [09:15]

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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