Прокурор Новосибирска вскрыл нарушения жилищных прав граждан в деятельности управляющей компании, сообщили в прокуратуре области.

Новосибирский прокурор проверил коллективное обращение жильцов многоквартирного дома №40 по ул. Советская в столице Сибири о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что управляющая организация (ООО «ДОСТ-Н»), не имея достоверной информации о площади многоквартирного дома, не приняла мер к её уточнению, чем нарушила п.п. «а» п. 4 «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

При этом площадь многоквартирного дома влияет на расчет по коммунальным ресурсам на содержание общего имущества дома и расчет платы за установку общедомовых приборов учета энергии.

— По выявленным нарушениям законодательства прокурор города внес генеральному директору ООО «ДОСТ-Н» представление. По результатам рассмотрения представления управляющая организация уже приняла меры к установлению фактической площади дома, — рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, за осуществление ООО «ДОСТ-Н» предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований в отношении должностного лица ООО «ДОСТ-Н» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города виновное лицо привлечено мировым судьёй к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей (постановление в законную силу не вступило, обжаловано).

Фактическое устранение выявленных нарушений управляющей организацией взято в прокуратуре города на контроль.

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