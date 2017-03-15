Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Глава РПЦ издал книгу о душе, христианстве, вере и молитве

Во вторник, 14 марта, в храме Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о датах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». Сборник составлен из проповедей патриарха, произнесенных им в разные годы пастырского служения.

В книге собраны самые яркие и теплые слова патриарха о душе, христианстве, вере и молитве. Размышления автора посвящены духовному возрастанию и истинному призванию человека.

В День православной книги патриарх Кирилл напомнил, что 14 марта 1564 года в Москве вышла первая печатная книга — «Апостол». С тех пор книга остается главным инструментом обучения и развития общества и государства.

— Над книгой можно задуматься, на полях сделать пометки карандашом. В отличие от бумажной книги электронные тексты несут информацию, которая часто не становится знаниями, — сказал Патриарх Кирилл.

Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на презентации, отметил, что Москва всегда являлась книжной столицей, передают «Известия».

— У нас много библиотек и книжных магазинов. В столице создавались выдающиеся литературные произведения. В школьные и городские библиотеки было передано 2 млн экземпляров книг, — рассказал Сергей Собянин.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня необходимо говорить на языке, который смог бы довести до сознания читателей христианскую идею — юную, вечную и неизменную. Также патриарх Кирилл отметил совершенствование печатного дела в России и наличие множества интересных произведений церковных писателей.

Новости smi2.ru

  • Читинская епархия: Хеллоуин – ежегодно совершаемое кощунство и оскорбление церкви Христовой (8)
  • Часы на основу религий увеличат в школе (8)
  • Чаплин: РПЦ должна сменить «коррумпированные и циничные элиты» в России (20)
  • Фильм о сектах снимает протоиереей Александр Новопашин (18)
  • Уничтожение Библии по решению суда в РПЦ назвали большим перегибом (0)
Глава РПЦ издал книгу о душе, христианстве, вере и молитве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [08:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:20] На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунист...

[09:15] К радиомастерам: помогите доработать устройство

[09:05] Прокурор заставил управляющую компанию пересчитать плату за ОДН в Новосибир...

Все новости

[09:20] На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунист...

[09:15] К радиомастерам: помогите доработать устройство

[09:05] Прокурор заставил управляющую компанию пересчитать плату за ОДН в Новосибир...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: