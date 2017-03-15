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Во вторник, 14 марта, в храме Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о датах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». Сборник составлен из проповедей патриарха, произнесенных им в разные годы пастырского служения.
В книге собраны самые яркие и теплые слова патриарха о душе, христианстве, вере и молитве. Размышления автора посвящены духовному возрастанию и истинному призванию человека.
В День православной книги патриарх Кирилл напомнил, что 14 марта 1564 года в Москве вышла первая печатная книга — «Апостол». С тех пор книга остается главным инструментом обучения и развития общества и государства.
— Над книгой можно задуматься, на полях сделать пометки карандашом. В отличие от бумажной книги электронные тексты несут информацию, которая часто не становится знаниями, — сказал Патриарх Кирилл.
Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на презентации, отметил, что Москва всегда являлась книжной столицей, передают «Известия».
— У нас много библиотек и книжных магазинов. В столице создавались выдающиеся литературные произведения. В школьные и городские библиотеки было передано 2 млн экземпляров книг, — рассказал Сергей Собянин.
Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня необходимо говорить на языке, который смог бы довести до сознания читателей христианскую идею — юную, вечную и неизменную. Также патриарх Кирилл отметил совершенствование печатного дела в России и наличие множества интересных произведений церковных писателей.
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