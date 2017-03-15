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Бесплатные и льготные путевки в детские лагеря выдают в Бердске

Отдел пособий и социальных выплат Бердска выдает путёвки в детские оздоровительные лагеря. Каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) имеет право в течение года получить не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области (бесплатно) или с частичной оплатой.

Как пояснила руководитель Бердского отдела пособий и соцвыплат Светлана Казакова, если семья относится к льготным категориям – малообеспеченные, многодетные, приемные и опекунские семьи – то такие семьи получают путевки на детей в оздоровительные учреждения бесплатно.

Если же семья не относится к льготникам и готова получить путевку в санаторный или оздоровительный лагерь на любой другой период, кроме летних каникул, то родительская плата за путевку в этом случае составит лишь 10% ее полной стоимости.

— В любом случае, если ребенок нуждается в санаторном лечении, прежде чем обращаться за путевкой, необходимо получить соответствующую справку от педиатра (справка формы 070/у-04), — напомнила Светлана Дмитриевна.

Все путевки для государственных и муниципальных нужд приобретаются на конкурсной основе и передаются в уполномоченные органы для выдачи детям. Из этих путевок родители смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка — в любое время. Заявку на путевку в желаемый оздоровительный лагерь Казакова рекомендует подавать в начале года, так как выдача путёвок осуществляется в порядке очереди по номеру регистрации заявления.

Документы, которые необходимо представить для получения путевки 1. заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме; 2. документ, удостоверяющий личность заявителя или  подтверждающий полномочия законного представителя ребенка в случае, если законный представитель ребенка не является родителем; 3. свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет или документ, удостоверяющий личность ребёнка старше 14 лет; 4. документ, подтверждающий проживание ребёнка на территории Новосибирской области; 5. справку о необходимости санаторно-курортного лечения, выданную лечебно-профилактическим учреждением для получения путевки в санаторный лагерь; 6. справку органа социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую факт нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации для получения целевой путевки для ребенка. По всем вопросам обращаться по адресу: ул. К. Маркса, 55, каб. 100, часы приема: понедельник, среда четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 час. Контактный телефон 5-21-71.

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Бесплатные и льготные путевки в детские лагеря выдают в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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