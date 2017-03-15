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Премьеру-министру Дмитрию Медведеву не удалось уберечься от гриппа, он приболел.
«Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент Владимир Путин, открывая во вторник совещание с членами правительства. Глава правительства участия в этом заседании не принимает.
В то же время министр здравоохранения Вероника Скворцова, присутствующая на заседании, сообщила, что эпидемия гриппа, сохраняющаяся в пяти регионах РФ, прекратится полностью во второй половине апреля, передает «Интерфакс».
«По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года», — сказала Скворцова. По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидпорога остается лишь в пяти регионах: два из них в Центральном федеральном округе, еще три в Сибирском. «На прошлой неделе это было 17 регионов», — напомнила она.
«У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидемичность текущего сезона. У нас сейчас летальность составила 0,3 промилле, это один из самых низких показателей и в мире и в нашей стране», — сказала министр.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [08:30]
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