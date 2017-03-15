В частности, это касается запрета на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года. Положение, как подчеркивает Минздрав, является «не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром». «Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции», — отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, из документа исключены указания на конкретные акцизные ставки, поскольку они «устанавливаются налоговым законодательством». Как указывает министерство, в этой области «сохранен общий вектор — требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ».

Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в комитете поддерживают отказ от запрета на продажу табака родившимся после 2015 года. «Когда эта концепция только появилась, мы обращали внимание на этот момент [введение запрета на продажу табака родившимся после 2015 года], что он далек от реальности. Мы полностью поддерживаем антитабачное законодательство, но выступаем за разумный подход», — сказал он.

Ранее о том, что концепция «лишилась спорных моментов» — запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года и резкого повышения акцизов на табак, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве. Как поясняли собеседники издания, эти и другие правки были внесены, «чтобы исключить спорную конкретику». Как пояснил газете замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, запрет для родившихся после 2015 года «необоснованно ограничит правоспособность» этих граждан, «что противоречит Конституции и гражданскому законодательству».

О том, что Минздрав предложил сделать «невозможным» доступ к сигаретам гражданам России, родившимся после 2015 года, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в мае 2016 года. Тогда она сообщила, что предложения были внесены в концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2016–2020 годы.

В январе текущего года «Известия» сообщили, что Минздрав подготовил антитабачную концепцию, которая предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже. Кроме того, RNS сообщило, что министерство предложило также увеличить рабочий день для курящих сотрудников.

В тот же день официальный представитель Минздрава Олег Салагай подтвердил, что идея запрета продажи табака для людей, родившихся после 2015 года, действительно рассматривается, однако отмечал, что она будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. «Особо следует обратить внимание, что данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», — подчеркнул он.

30 января глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что законодательных ограничений на продажу табака в антитабачной концепции не предполагается. Она отметила, что ограничения для отдельных возрастных групп могут привести к спекуляции и развитию нелегальной торговли, поэтому задачи вводить «такие одиозные» правила нет. «Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией, чтобы влиять на общественное сознание», — отметила она.

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