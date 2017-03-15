Сегодня, 14 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №9/2017.

В номере вы прочтете:

1. Про оплату за коммуналку.

2. Срочно нужна ваша помощь девочке из Нового поселка!

3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Ипотека от застройщика.

4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».

5. Выращиваем рассаду.

6. Новые правила на дорогах.

7. 75-летие актера Владлена Бирюкова.

8. ФБК о «тайном богатстве» Дмитрия Медведева.

9. Итоги конкурса «Я родился!».

А на обложке — экс-мэр Бердска, который трудится в библиотеке.

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