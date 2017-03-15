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Сегодня, 14 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №9/2017.
В номере вы прочтете:
1. Про оплату за коммуналку.
2. Срочно нужна ваша помощь девочке из Нового поселка!
3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Ипотека от застройщика.
4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».
5. Выращиваем рассаду.
6. Новые правила на дорогах.
7. 75-летие актера Владлена Бирюкова.
8. ФБК о «тайном богатстве» Дмитрия Медведева.
9. Итоги конкурса «Я родился!».
А на обложке — экс-мэр Бердска, который трудится в библиотеке.
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Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [07:50]
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