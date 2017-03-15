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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 14 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №9/2017.

В номере вы прочтете:

1. Про оплату за коммуналку.

2. Срочно нужна ваша помощь девочке из Нового поселка!

3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Ипотека от застройщика.

4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».

5. Выращиваем рассаду.

6. Новые правила на дорогах.

7. 75-летие актера Владлена Бирюкова.

8. ФБК о «тайном богатстве» Дмитрия Медведева.

9. Итоги конкурса «Я родился!».

А на обложке — экс-мэр Бердска, который трудится в библиотеке.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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