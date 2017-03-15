Продовольственной безопасности в Южном федеральном округе могут угрожать несколько факторов, среди которых незаконный оборот продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, фальсификация продуктов и низкий уровень обеспеченности агропромышленного комплекса юга страны семенами отечественной селекции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая во вторник на выездном совещании в ЮФО, Патрушев отметил, что агропромышленный комплекс юга России вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, доля округа в общем объеме российской сельхозпродукции составляет более 18%.

По его словам, неудовлетворительная ситуация складывается на продовольственном рынке в связи с зависимостью пищевого производства от импортных компонентов и ингредиентов, передает РИА Новости. Патрушев отметил, что это является в том числе следствием недостатков технического регулирования безопасности пищевой продукции, усугубляет ситуацию фальсификация и контрафакт продовольствия.

Только органами Роспотребнадзора в 2016 году снято с реализации более 150 тонн продуктов, наложено административных штрафов на более чем 64 миллиона рублей, сказал секретарь СБ РФ.

Помимо этого, участились случаи незаконного оборота продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Негативное влияние на устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона оказывает низкий уровень обеспеченности семенами российской селекции. Зависимость разных отраслей сельского хозяйства от поставок импортных семян (в частности, по сахарной свекле, подсолнечнику и кукурузе) составляет от 60% до 90%, констатировал Патрушев.

К факторам, способным угрожать продовольственной безопасности, Патрушев отнес слабое развитие в России племенной базы животноводства, малый ассортимент и низкое качество оборудования для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, недостаточную господдержку мелиорации земель.

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