Утренняя пробка сковала трассу М-52 в Бердске в среду, 15 марта.

Как сообщают очевидцы, транспорт в направлении Новосибирска на бердском участке дороги движется очень медленно. Практически стоит трасса от Речкуновки до поворота в Новый поселок — на известном светофоре.

Хвост же затора достигает почти бердского железнодорожного вокзала. Здесь скорость авто не более 20 км в час, а ближе к Новому поселку, транспорт ползет со скоростью 5 км.

Возможно, сказывается снег, который ночью посыпал скользкую дорогу. Хотя на бердском участке трассы ДТП нет. Есть в Академгородке. в начале девятого утра на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта произошло ДТП. Оно существенно сдерживает движение. И тут образовалась пробка.

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