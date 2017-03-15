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Утренняя пробка сковала трассу М-52 в Бердске в среду, 15 марта.
Как сообщают очевидцы, транспорт в направлении Новосибирска на бердском участке дороги движется очень медленно. Практически стоит трасса от Речкуновки до поворота в Новый поселок — на известном светофоре.
Хвост же затора достигает почти бердского железнодорожного вокзала. Здесь скорость авто не более 20 км в час, а ближе к Новому поселку, транспорт ползет со скоростью 5 км.
Возможно, сказывается снег, который ночью посыпал скользкую дорогу. Хотя на бердском участке трассы ДТП нет. Есть в Академгородке. в начале девятого утра на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта произошло ДТП. Оно существенно сдерживает движение. И тут образовалась пробка.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [07:30]
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