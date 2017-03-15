Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Пробка: Затруднено движение по трассе М-52 из Бердска в сторону Новосибирска

Утренняя пробка сковала трассу М-52 в Бердске в среду, 15 марта.

Как сообщают очевидцы, транспорт в направлении Новосибирска на бердском участке дороги движется очень медленно. Практически стоит трасса от Речкуновки до поворота в Новый поселок — на известном светофоре.

Хвост же затора достигает почти бердского железнодорожного вокзала. Здесь скорость авто не более 20 км в час, а ближе к Новому поселку, транспорт ползет со скоростью 5 км.

Возможно, сказывается снег, который ночью посыпал скользкую дорогу. Хотя на бердском участке трассы ДТП нет. Есть в Академгородке. в начале девятого утра на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта произошло ДТП. Оно существенно сдерживает движение. И тут образовалась пробка.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Пробка: Затруднено движение по трассе М-52 из Бердска в сторону Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [07:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:20] На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунист...

[09:15] К радиомастерам: помогите доработать устройство

[09:05] Прокурор заставил управляющую компанию пересчитать плату за ОДН в Новосибир...

Все новости

[09:20] На пикет за возврат социальных завоеваний Великого Октября выйдут коммунист...

[09:15] К радиомастерам: помогите доработать устройство

[09:05] Прокурор заставил управляющую компанию пересчитать плату за ОДН в Новосибир...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: