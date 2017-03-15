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Постоянные проблемы с техникой из магазина

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марго:

В удалено не советую никогда ничего покупать. 23 декабря 2016 года купили тепловентилятор, в итоге прошел месяц (за этот месяц включали тепловентилятор от силы 2 раза), во время второго включения он поработал минут 10 и сам отрубился.

Понесли в магазин, спустя некоторое время получили назад свой тепловентилятор, только уже с некоторыми механическими повреждениями и актом о том, что якобы не подлежит ремонту, так как была применена чрезмерная сила к нему, чего разумеется не было.

Еще с одним товаром, купленном в вышеуказанном магазине, выявились проблемы спустя полгода после покупки. Купили недешевый телефон, первый раз сломался виброзвук, на следующий день после получения товара из ремонта сенсорная кнопка на телефоне перестала работать.

Отдали на проверку качества, в итоге эту самую сенсорную кнопку заменили, при этом не известив о проведенном ремонте. А затем, спустя неделю, выявилось то, что так скоро при минусовой температуре вообще отказывается работать, и не выполняется поворот экрана. Написали претензию на возврат денег, так вот сейчас ждем очередную отписку то этой шаражкиной конторы.

Так что если не хотите тратить свои нервы, то лучше не связываться с этими магазинами. Также при сдаче обратили внимание, на постоянную огромную очередь в сервис центре данной организации. Лет 5 назад покупали в этом магазине телефоны, и работают они по сей день, жалоб не было. Что сейчас с ними произошло, неизвестно, непонятно, зачем отбивают своих клиентов.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [05:15]

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