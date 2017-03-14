Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Мошенники с фото 5-летней девочки с опухолью мозга собирают деньги в Бердске

Двое молодых мужчин лет 30-35 собирали пожертвование для больной девочки возле старого универмага во вторник, 14 марта, в Бердске.

Бердчанка Юлия Попова проезжала мимо остановки «Универмаг» на маршрутке, когда увидела «волонтеров» с воздушными шариками в руках. Было где-то около 16.45. Рядом с ними стоял ящик для пожертвований, а ней нем — фотография девочки. Накануне на kurer-sreda.ru Юлия читала статью о 5-летней Аделлии Галлямовой. И хорошо запомнила ее личико. Бердчанке показалось, что именно Аделлия была изображена на фото на ящике для пожертвования. Юлия видела, как к молодым людям подошла бабушка и опустила деньги в ящик. За это сборщики помощи вручили внучке пожилой женщины воздушный шарик.

Бердчанке показалось странным, что пожертвования собирают прямо на улице. Она еще раз вышла на kurer-sreda.ru, чтобы убедиться, что видела на фото именно Аделлию Галямову. После этого написала сообщение в «Курьер. Среда. Бердск».

Председатель ТОСов Раиса Губина, выступившая одним из организаторов сбора помощи для семи Галямовых в новом поселке, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что теперь средства поступают только на реквизиты, опубликованные на kurer-sreda.ru. Самостоятельным сбором средств для Аделлии никто не занимается. Это орудуют мошенники, была уверена Раиса Михайловна.

Общественница позвонила ведущему специалисту Нового поселка и сообщила ему об афере. Тот рассказал, что видел молодых людей, раздающих листовки с реквизитами возле универмага, но не придал этому значения. Ведущий специалист, услышав о мошенниках, позвонил в отдел МВД Бердск. И около 19.00 у старому универмагу отправился наряд полиции.

Напомним, у Аделлии Галлямовой врачи обнаружили опухоль головного мозга. Болезнь подкосила девочку буквально за несколько дней. Малышке сделали операцию. Но полностью удалить опухоль не смогли. Сейчас маленькая Аделлия находится в реанимации бердской горбольницы. За ее жизнь борются врачи. Жители Нового поселка не остались равнодушными к горю супругов Галлямовых. Они собрали для лечения малышки более 70 тыс. рублей, причем более 40 тыс. рублей — на благотворительном концерте для помощи Аделлии 11 марта.

На призыв помочь 5-летней Аделлии Галлямовой откликнулись читатели «Курьер. Среда. Бердск». На карту Сбербанка Кристина Олеговна перечислила 300 рублей, Светлана Геннадьевна — 400 рублей, аноним — 170 рублей, Елена Витальевна — 400 рублей, Андрей Николавич — 500 рублей, Светлана Анатольевна — 100 рублей. Большое им спасибо и низкий поклон за сострадание к мучениям Аделлии!

Если вы готовы помочь семье Галлямовых, может перечислять деньги деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Аделлии Галлямовой).

Реквизиты родителей: Счет получателя: 408 178 109 440 531 706 10 Банк получателя: Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк г. Новосибирск ИНН получателя: 770 708 38 93 БИК банка получателя: 045004641 Кор/счет: 301 01 81 05 00 00 00 00 641 Получатель: Галлямова Альфира Мансуровна

Новости smi2.ru

  • Через частный фонд собирают деньги с бизнесменов на празднование 300-летия Бердска (8)
  • Рухнувший на диван потолок в доме вдовы помогают ремонтировать жители Бердска (2)
  • Музыканты в камуфляже под прикрытием помощи ветеранам собирают деньги в Бердске (26)
  • Мошенники собирают деньги на лечение обожженной девочки на несуществующем пожаре в Бердске (9)
  • Юной бердчанке с ребенком не на что жить (129)
Мошенники с фото 5-летней девочки с опухолью мозга собирают деньги в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [18:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:40] Мошенники с фото 5-летней девочки с опухолью мозга собирают деньги в Бердск...

[18:30] Выбросил на помойку документы ФССП и банков судебный пристав в Новосибирско...

[18:10] Яровая — самый полезный депутат Госдумы

Все новости

[18:40] Мошенники с фото 5-летней девочки с опухолью мозга собирают деньги в Бердск...

[18:30] Выбросил на помойку документы ФССП и банков судебный пристав в Новосибирско...

[18:10] Яровая — самый полезный депутат Госдумы


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: