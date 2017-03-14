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Двое молодых мужчин лет 30-35 собирали пожертвование для больной девочки возле старого универмага во вторник, 14 марта, в Бердске.
Бердчанка Юлия Попова проезжала мимо остановки «Универмаг» на маршрутке, когда увидела «волонтеров» с воздушными шариками в руках. Было где-то около 16.45. Рядом с ними стоял ящик для пожертвований, а ней нем — фотография девочки. Накануне на kurer-sreda.ru Юлия читала статью о 5-летней Аделлии Галлямовой. И хорошо запомнила ее личико. Бердчанке показалось, что именно Аделлия была изображена на фото на ящике для пожертвования. Юлия видела, как к молодым людям подошла бабушка и опустила деньги в ящик. За это сборщики помощи вручили внучке пожилой женщины воздушный шарик.
Бердчанке показалось странным, что пожертвования собирают прямо на улице. Она еще раз вышла на kurer-sreda.ru, чтобы убедиться, что видела на фото именно Аделлию Галямову. После этого написала сообщение в «Курьер. Среда. Бердск».
Председатель ТОСов Раиса Губина, выступившая одним из организаторов сбора помощи для семи Галямовых в новом поселке, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что теперь средства поступают только на реквизиты, опубликованные на kurer-sreda.ru. Самостоятельным сбором средств для Аделлии никто не занимается. Это орудуют мошенники, была уверена Раиса Михайловна.
Общественница позвонила ведущему специалисту Нового поселка и сообщила ему об афере. Тот рассказал, что видел молодых людей, раздающих листовки с реквизитами возле универмага, но не придал этому значения. Ведущий специалист, услышав о мошенниках, позвонил в отдел МВД Бердск. И около 19.00 у старому универмагу отправился наряд полиции.
Напомним, у Аделлии Галлямовой врачи обнаружили опухоль головного мозга. Болезнь подкосила девочку буквально за несколько дней. Малышке сделали операцию. Но полностью удалить опухоль не смогли. Сейчас маленькая Аделлия находится в реанимации бердской горбольницы. За ее жизнь борются врачи. Жители Нового поселка не остались равнодушными к горю супругов Галлямовых. Они собрали для лечения малышки более 70 тыс. рублей, причем более 40 тыс. рублей — на благотворительном концерте для помощи Аделлии 11 марта.
На призыв помочь 5-летней Аделлии Галлямовой откликнулись читатели «Курьер. Среда. Бердск». На карту Сбербанка Кристина Олеговна перечислила 300 рублей, Светлана Геннадьевна — 400 рублей, аноним — 170 рублей, Елена Витальевна — 400 рублей, Андрей Николавич — 500 рублей, Светлана Анатольевна — 100 рублей. Большое им спасибо и низкий поклон за сострадание к мучениям Аделлии!
Если вы готовы помочь семье Галлямовых, может перечислять деньги деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Аделлии Галлямовой).
Реквизиты родителей: Счет получателя: 408 178 109 440 531 706 10 Банк получателя: Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк г. Новосибирск ИНН получателя: 770 708 38 93 БИК банка получателя: 045004641 Кор/счет: 301 01 81 05 00 00 00 00 641 Получатель: Галлямова Альфира Мансуровна
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [18:40]
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