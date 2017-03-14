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Выбросил на помойку документы ФССП и банков судебный пристав в Новосибирской области

В отношении старшего судебного пристава Болотнинского района инициирована служебная проверка по факту найденных на свалке документов, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области сегодня, 14 марта.

По сообщениям СМИ о найденных на свалке документах, региональное управление Федеральной службы судебных приставов инициировало служебную проверку в отношении старшего судебного пристава Болотнинского района Новосибирской области.

— Ранее на свалке гражданином Л. были найдены коробки с различными документами, в том числе имеющие логотип ФССП России и кредитных организаций. Незамедлительно для проверки информации в город Болотное выехал начальник отдела по противодействию коррупции УФССП России по области Николай Ходанович, где факты ненадлежащей утилизации документов нашли своё подтверждение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вследствие грубого нарушения внутренних инструкций по делопроизводству и вопиющему факту возможности распространения персональных данных, как оценили инцидент в ФССП, в отношении старшего судебного пристава Болотнинского района инициирована служебная проверка.

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Выбросил на помойку документы ФССП и банков судебный пристав в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [18:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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