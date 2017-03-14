Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») возглавила рейтинг активности депутатов нижней палаты, в тройку вошли также единороссы Сергей Неверов и Павел Крашенинников. Об этом свидетельствуют данные первого интегрального рейтинга под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев и презентация которого проходит во вторник, 14 марта.

Коэффициент полезности складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами).

В составлении регионального индекса приняли участие более 420 экспертов: политологи, политтехнологи, журналисты. Для составления индекса народного голосования использовались данные портала «Депутат клуб», на нем с 15 января по 15 февраля за парламентариев проголосовало 380 тысяч человек. При этом, как отмечается в материалах исследования, депутаты активно мобилизовали своих сторонников через свои аккаунты в соцсетях, просили проголосовать на встречах, некоторые даже выпускали листовки.

Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех».

Самые полезные

Яровая занимает верхнюю строчку по коэффициенту полезности депутатов с показателем 63,13, передает ТАСС. За ней следуют вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов (62,01), председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (49,65).

Четвертое место занимает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пятое — справоросс Валерий Гартунг, шестое — его коллега по фракции, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Кроме того, в первую десятку входят единоросс Андрей Исаев, коммунист Николай Коломейцев, вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой и замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Лидеры индексов

Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности, по индексу активности в Госдуме первое место занимает Олег Нилов, а по индексу работы в регионах первенство эксперты присудили Неверову.

Кроме того, наибольшее количество голосов по индексу народного голосования получили Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов (все — «Единая Россия»).

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.

В индексе активности законодательной работы и частоты выступлений на пленарных заседаниях первые места единороссы делят с депутатами от оппозиционных фракций. Так, за лидером индекса справороссом Олегом Ниловым следуют единоросс Крашенинников, коммунист Коломейцев, либерал- демократ Ярослав Нилов, руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

В индексе работы в регионах депутат от Москвы Николай Гончар лишь немного уступает лидеру рейтинга Неверову. На третьем месте с небольшим отрывом стоит единоросс Андрей Исаев, на четвертом — лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, избравшийся в Думу по одномандатному округу.

В целом большинство в топ-50 совокупного рейтинга активности депутатов составляют представители «Единой России» (52%), за ними следуют справороссы (20%), парламентарии от ЛДПР (14%) и от КПРФ (12%). Депутаты включились в работу

Седьмой созыв Государственной думы прошел период становления, почти все из 449 депутатов включились в работу. К такому выводу приходят авторы рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

«Можно сказать, что период становления седьмой Думы прошел, почти все депутаты включились в работу, и рейтинги, и активность депутатов будет только расти», — говорится в материалах рейтинга.

Там же отмечается, что нижняя палата по итогам выборов 18 сентября 2016 года обновилась более чем наполовину. Из 450 депутатских кресел сейчас заняты 449, так как избравшийся по Кингисеппскому одномандатному округу экс- спикер Госдумы Сергей Нарышкин был назначен руководителем Службы внешней разведки. Дополнительные выборы по этому округу пройдут в сентябре этого года.

По мнению составителей рейтинга, «разочарования от нового состава Думы не наблюдается, получен достаточно высокий результат общего уровня работы».

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