Увидеть мастер-класс по приготовлению аппетитных блюд и уйти с огромным кредитом. Так может закончиться вполне безобидное кулинарное шоу, на которое бердчан приглашают совершенно бесплатно.

Екатерина, попросившая не указывать ее фамилию, вчера, 13 марта, побывала на таком представлении. О нем ей рассказала соседка. Мол, там продемонстрируют, как без труда освоить вкусные рецепты старорусской кухни. В один из ресторанов в центре города бердчанка пришла с подругой. В зале, рассказывает она, собрались человек 30 — в основном женщины пенсионного возраста. Им, как и соседке Екатерины, сначала звонили приятные голоса, спрашивая о возрасте и кулинарных навыках. А после разговора по почте пришли приглашения на кулинарное шоу. Тогда собеседница «Курьер. Среда. Бердск» и не знала, что это всего лишь реклама посуды, комплект которой стоит больше около 150 тысяч рублей. Цену она увидела дома, когда прочла о продукции компании, организовавшей презентацию.

— Мы зашли, зарегистрировались, на нас так странно посмотрели и посадили на самый задний ряд, — рассказывает о визите на мастер-класс Екатерина (она и ее спутница оказались заметно моложе собравшейся публики). — А на первый садят самых пожилых, им лет 75, наверное. Выходит девушка, просит выключить телефоны, потому что презентация очень важная. Бабушкам помогал отключить звук на телефоне молодой человек.

Вскользь ведущие рассказали об одеялах и подушках, которые в силу своих замечательных свойств стоят 70 тыс. рублей. Оказалось, что их производит фирма, которая заботится об экологичности и качестве товаров для дома. Кстати на столах оказались сковородки, сотейники и кастрюли — в них-то и готовили «изыски»: пирог и омлет, которые без капли масла отскакивали от посуды.

«Но и это еще не все!»

Не обошлось и без подарков дорогим гостям. В зале оказалось сразу три обладателя приза — скидки на наборы кухонной утвари. «Но, говорят, мы же должны проверить, вы это или не вы, и попросили паспорта. Видимо, собравшихся предупредили, что с собой надо взять паспорт», — приводит подробности собеседница.

— Тогда я уже не выдержала и сказала: «Женщины, не надо, вам сейчас начнут кредиты предлагать и договоры всякие». И тут же парни и меня, и подругу, начинают вежливо выпихивать. Я не знаю, где было руководство ресторана, потому что там были только работники этой конторы.

В интернете есть немало отзывов на продукцию этой фирмы и вопросов «как вернуть деньги за навязанный товар?». Придя домой, обладательницы нового набора посуды разочаровываются в покупке, но деваться уже некуда — в сумочке лежит собственноручно подписанный кредитный договор почти на 150 тыс. рублей. Да-да, ведь высокое качество и стоит немало. Поэтому организаторы «мастер-класса» и советуют обязательно прихватить с собой свой главный документ.

Вот часть истории жительницы Краснодарского края, которая тоже побывала на презентации этого бренда в родной станице. «…Затем последняя атака: кому не нужен весь набор, предложили пароварку и жаровню за смешную цену в 69 тыс. рублей. Нашлись-таки желающие. Была на новогодних каникулах в (тут значится название крупного сетевого магазина — прим. ред.), там такая жаровня стоила 2,5 тысячи рублей. Я ее повертела, но решила, что посуды больше, чем предостаточно, и брать не стала. А тут 69 тысяч».

Как это работает? Мы обратились к двум специалистам по продажам с просьбой проанализировать, на каких принципах основывается работа фирм подобного толка. Оба собеседника заявили, что это грамотный, хорошо проверенный годами маркетинговый ход. Здесь, говорят они, работает «момент атаки», который действует так: человек увидел, «загорелся» — надо его хватать, пока он не успел одуматься. Конечно, главную роль здесь играет визуализация происходящего. Ну, какая хозяйка откажется почувствовать себя в роли шеф-повара, эффектно подбрасывая в воздух омлет, ничуть не прилипший ко дну чудо-сковородки. Тогда сраженная наповал зрелищным шоу пенсионерка и не подумает о том, как больно ударит по карману столь дорогое приобретение.

«Обратите внимание, что это назвается «кулинарным шоу». Если бы людей пригласили на «презентацию посуды», поверьте, никто бы не пришел. Выбирают тех, кому наиболее интересен процесс приготовления еды — женщин. Почти каждая из нас готовит дома. Главная задача, показать достоинства товара: приготовление без масла, то есть здоровое питание, быстрота, легкость процесса», — комментирует маркетолог одной из бердских фирм.

Еще один немаловажный момент: такие компании обычно не имеют стационарных торговых точек. Они гастролируют по городам и весям, предлагая свой товар. Так как время презентации ограничено, у потенциальных покупателей нет шансов отступить и еще раз обдумать: нужна ли мне сковородка, равная по стоимости поездке на заграничный курорт? Да и найти продавца гораздо сложнее и утомительнее, если у него нет местного офиса. А значит, и меньше шансов вернуть покупку без лишних нервов.

Выгода с таких презентаций колоссальная, говорят маркетологи. По их словам, стоимость аренды ресторана, расходных материалов и услуг работников в разы меньше стоимости хотя бы одного комплекта сковородок и кастрюль.

Опомнишься, да поздно

Специалист по защите прав потребителей администрации Бердска Ольга Мунавартдинова пояснила, что пока с претензиями к продавцам чудо-утвари к ней не обращались. По ее словам, в договоре на покупку должны быть отражены разные пункты, в том числе и об основаниях для его расторжения. Если покупатель ставит свою подпись, то он принимает все условия соглашения. Поэтому в таких вопросах лучше придерживаться народной мудрости «семь раз отмерь, один — отрежь».

— Прежде всего нужно внимательно читать договор и оценивать свои возможности. Я понимаю, что презентация — это все очень красиво и здорово, но, возможно, стоит отложить покупку и подумать, посоветоваться с родственниками, особенно если речь идет о больших суммах, — советует Ольга Сергеевна.

«Я не знаю, как их к этому готовили по телефону, потому что моя соседка сказала, что ей они звонили неоднократно. Она еще уточнила — ничего не надо будет покупать? «Нет-нет-нет, все бесплатно, мы хотим возродить традиции, научить вас готовить». Возможно, кого-то это насторожило бы», — предполагает Екатерина.

Изгнанная с представления, она не видела, сколько бердчанок попались на крючок маркетологов, но уверена: желающие забрать желанные кухонные принадлежности по баснословной цене нашлись.

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