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За поборы с сокурсников пошли под суд курсанты-разведчики в Новосибирске

Новосибирский трибунал вернул следственным органам дело курсантов батальона войсковой разведки Новосибирского высшего военного командного училища Владислава Горецкого и Юрия Исраеляна. Они подозревались в том, что ежемесячно собирали с курсантов своего подразделения деньги на ремонт казармы, уборку снега, организацию выпускного вечера, а общая сумма поборов составила почти 600 тыс. руб.

Следователи, подозреваемые и потерпевшие высказались за закрытие дела и назначение судебного штрафа — достаточно новой меры наказания, которая не влечет за собой судимость. Однако военный суд, обнаружив в материалах дела нарушения, вернул его на доработку.

Расследование в отношении курсантов-разведчиков 22-летнего Владислава Горецкого и 23-летнего Юрия Исраеляна началось летом 2016 года. Основанием для этого стали заявления в следственные органы полутора десятков их подчиненных. По их словам, со стипендии они ежемесячно выкладывали заместителю командира взвода Горецкому и командиру первого отделения Исраеляну от 500 до 5 тыс. руб.

Военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Пожертвования», установило разбирательство, шли на ремонт помещений казармы, приобретение стройматериалов, спортинвентаря, газонокосилки, канцелярских принадлежностей, аренду трактора для уборки снега на территории военного вуза, а также в фонд предстоящего выпускного вечера. Как указывается в материалах следствия, обвиняемые Горецкий и Исраелян добивались создания видимости благополучия в подразделении. За период с апреля 2014 по июнь 2016 года общая сумма «взносов» составила почти 600 тыс. руб.

Будущие офицеры-разведчики Горецкий и Исраелян согласились с версий правоохранителей и принесли извинения однокурсникам. Следователи направили в новосибирский трибунал ходатайство о прекращении дела и назначении курсантам-разведчикам судебного штрафа — достаточно новой меры уголовно-правового характера, которая не влечет за собой судимость. Она может быть применена к впервые привлекаемым к уголовной ответственности, которые стали фигурантами уголовных дел небольшой или средней тяжести, возместили ущерб и загладили причиненный их действиями вред.

В судебном процессе потерпевшие все как один высказались за прекращение уголовного дела будущих военных разведчиков, передает Ъ. По словам курсантов, с обвиняемыми Горецким и Исраеляном они обменялись примирительными рукопожатиями и не имеют к ним финансовых претензий: деньги, отметили пострадавшие, не присваивались их начальниками, а тратились на улучшение условий проживания и обучения.

Против прекращения дела высказался только военный прокурор Евгений Макеев, отметивший, что прошение о назначении судебного штрафа составлено с нарушениями. Председательствующий в процессе судья Алексей Левченко отказал в удовлетворении ходатайства следствия и возвратил дело на доработку.

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За поборы с сокурсников пошли под суд курсанты-разведчики в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [17:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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