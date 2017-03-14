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Носить хиджаб на работе запретили в Европе

Европейский суд, высшая судебная инстанция Европейского союза, признал законным запрет на ношение на работе каких-либо политических или религиозных символов, в том числе хиджабов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

В то же время запрет должен основываться на правилах международных компаний, которые требуют от всех сотрудников «одеваться нейтрально», а не на пожеланиях их клиентов.

Поводом для разбирательства стало увольнение сотрудницы ресепшена в компании G4S в Бельгии за отказ работать без хиджабов. Кассационный суд Бельгии передал дело для разъяснения в Европейский суд. Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС по вопросу ношения хиджабов на работе.

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Носить хиджаб на работе запретили в Европе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [17:10]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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