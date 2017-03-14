В то же время запрет должен основываться на правилах международных компаний, которые требуют от всех сотрудников «одеваться нейтрально», а не на пожеланиях их клиентов.

Поводом для разбирательства стало увольнение сотрудницы ресепшена в компании G4S в Бельгии за отказ работать без хиджабов. Кассационный суд Бельгии передал дело для разъяснения в Европейский суд. Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС по вопросу ношения хиджабов на работе.

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