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В то же время запрет должен основываться на правилах международных компаний, которые требуют от всех сотрудников «одеваться нейтрально», а не на пожеланиях их клиентов.
Поводом для разбирательства стало увольнение сотрудницы ресепшена в компании G4S в Бельгии за отказ работать без хиджабов. Кассационный суд Бельгии передал дело для разъяснения в Европейский суд. Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС по вопросу ношения хиджабов на работе.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [17:10]
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
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