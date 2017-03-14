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В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области

В Маслянино после проверки прокурора возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, сообщили сегодня, 14 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Маслянинского района в феврале проверил в отделе пособий и социальных выплат района соблюдение бюджетного законодательства.

— Проверка показала, что специалист районного отдела пособий и социальных выплат Наталья Казанцева с марта по август 2015 года, злоупотребляя доверием руководства отдела, с корыстной целью с использованием своего служебного положения незаконно включала в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников, проживающих в Новосибирске, — рассказали в облпрокуратуре.

После этого она направляла реестры в ОАО КБ «Левобережный и ПАО «Сбербанк» для перечисления денежных средств. В дальнейшем чиновник от имени своих родственников получала денежные средства со счетов указанных банков.

Всего специалисту удалось похитить таким образом свыше 235 тыс. рублей.

Прокурор района направил материал проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган (отдел полиции), по результатам рассмотрения которого в отношении специалиста возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре района на контроль.

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В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [17:05]

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