В Бердске возрождают коллегию при главе города. Такой орган существовал во времена мэра Алексадра Терепы. Теперь его создает мэр Евгений Шестернин.

Как пояснил спикер горсовета Валерий Бадьин, коллегия займется рассмотрением «стратегически важных вопросов, относящихся к компетенции главы и администрации города». Туда войдут чиновники и депутаты — по одному человеку от каждого комитета.

— Вот эта коллегия раз в месяц должна рассматривать тот или иной вопрос — наиболее важный. Это глобальные вопросы развития города. Так было озвучено. Глава еще на собрании трудовых коллективов поставил задачу возобновить работу коллегии.

Некоторые депутаты отнеслись к идее скептически, так как в городе и без того полно совещательных органов. Другие, наоборот, одобрили планы администрации советоваться перед принятием важных решений.

От комитета по промышленности в коллегию войдет депутат Елена Белова. Ее кандидатуру одобрили члены горсовета. Она надеется, что мэр обсудит с коллегией вопрос создания единой теплоснабжающей организации. На ее взгляд, один из самых спорных сейчас. Есть у депутатов вопросы и по генплану города и строительству новых дорог.

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