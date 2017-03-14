Лишение водительских прав человека, который ими и не обладал, противоречит принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности. К людям, не получившим права на управление транспортными средствами, санкция по лишению права ездить за рулем не применима. Такое разъяснение сделал Верховный суд (ВС) РФ, рассматривая жалобу жителя Воронежской области по делу об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает РАПСИ.

Суть дела

Жителя Воронежской области Просветова А.А. задержали в городе Лиски в сентябре 2007 года. Сотрудники полиции установили, что он находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, составили протокол об административном правонарушении и направили дело в суд.

Мировой суд в том же году признал Просветова виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Правонарушитель получил максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение водительских прав на два года. Санкция статьи также позволяет наложить штраф в 30 тысяч рублей.

Спустя девять лет Воронежский областной суд признал решение по этому делу законным. Чем была вызвана столь долгая пауза в рассмотрении жалобы Верховный суд РФ не уточняет.

Зато судья Никифоров уделил внимание странному обстоятельству: обе судебные инстанции проигнорировали довод привлекаемого к административной ответственности об отсутствии у него водительских прав.

При таких условиях, полагает житель Воронежской области, назначенное ему наказание является неправомерным. Верховный суд РФ позицию Просветова поддержал.

Лишить того, чего и нет

ВС РФ в своих определениях не устает повторять нижестоящим инстанциям, что задачами судопроизводства являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела. Судьи обязаны проверять причины и условия, которые способствовали совершению административных правонарушений.

Также суды должны установить все сведения о привлекаемом к ответственности нарушителе и все его обстоятельства, напоминает ВС. Что касается назначаемого наказания, то оно должно быть основано на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, указывает он.

«Назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, исходя из положений статьи 3.8 КоАП РФ, возможно только лицам, имеющим такое право либо лишенным его в установленном законом порядке», — считает Никифоров.

Он ссылается на правовую позицию пленума Верховного суда от 24 октября 2006 года № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ». Тогда высшая инстанция объяснила, что когда субъектом правонарушения является лицо, которое не получало право управления транспортными средствами либо его утратило (за исключением лишения прав ранее), то санкция в виде лишения водительских прав к данному лицу не может быть применена.

Решение ВС

Житель Воронежской области в жалобе указал, что никогда не имел права управления транспортными средствами. Данный факт подтвердили в региональном МВД: согласно базе МРЭО водительское удостоверение Просветову не выдавалось. К материалам дела была приложена и свежая справка от ГИБДД за февраль 2017 года, в которой также подтверждалось, что Просветов не имел и до сих пор не имеет водительских прав.

Таким образом, сведения, которые бы подтверждали право привлекаемого к ответственности садиться за руль, отсутствуют, констатировал ВС РФ.

Он отметил, что нижестоящие суды не стали разбираться в вопросе о наличии у обвиняемого водительских прав, тогда как он имел для справедливого судебного разбирательства существенное значение. Следовательно, решения по этому делу подлежат отмене.

А поскольку к моменту рассмотрения спора в Верховном суде РФ срок давности привлечения Просветова к административной ответственности истек, то дело не может быть направлено на новое рассмотрение. В связи с этим суд прекратил производство по делу.

Комментарий юриста

Как пояснил партнер КА «Тарло и партнеры» Виталий Корыстов, мотив к обжалованию, скорее всего, был связан с тем, что гражданин в скором времени намерен получить «права» и стать полноправным участником дорожного движения.

«Статус «лишенного прав» не позволил бы ему этого сделать», — констатировал Корыстов.

Он напомнил, что общая часть КоАП РФ (статья 3.8) предусматривает такой вид административного наказания, как лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права.

«Соответственно, Верховный суд правомерно исходил из того, отсутствие у гражданина специального права в виде права управления транспортным средством не позволяет применить по отношению к нему санкцию в виде лишения этого самого специального права», — сказал защитник.

Он считает, что в данном случае подлежала применению часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Наказание — арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

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