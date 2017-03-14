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8 млн рублей в год нужно свалке Бердска для своевременной ликвидации пожаров

Муниципальное «Спецавтохозяйство» просит депутатов одобрить выделение средств на покупку или аренду техники. В машинах нуждается городской полигон твердых бытовых отходов.

Как рассказали представители «САХ», за последнее время объемы ввозимого мусора на свалку увеличились. Работы много, а техники не хватает. Ее приходится брать в аренду. Обходится она совсем недешево — от 1500 рублей в час. В год выходит почти 2,4 млн рублей. Но для того, чтобы обеспечить нормальную работу свалки и вовремя ликвидировать тление и горение мусора, нужно 8,8 млн рублей. На эти деньги планируют нанимать самосвалы, погрузчики и бульдозер. Эта техника нужна для своевременной ликвидации возгораний. С помощью нее мусор пересыпают землей.

В «САХ» подчеркнули, что свалка приносит неплохие доходы в бюджет города за счет экологических сборов за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий, которые вывозят свои отходы на полигон. В 2015 году Бердск получил от этого 5 млн рублей, а в 2016 — 9 млн. Но эти деньги «САХ» не может тратить на свои нужды.

В депутатском комитете по промышленности считают, что технику необходимо приобретать. Народные избранники обратятся к администрации с просьбой предусмотреть в бюджете деньги на покупку бульдозера и грузовика. Или хотя бы приобретения в лизинг.

— Надо просить все, а по бюджету пусть посмотрят, — оценили депутаты.

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8 млн рублей в год нужно свалке Бердска для своевременной ликвидации пожаров

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [16:15]

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