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Выпишут двойной штраф должникам на дорогах Бердска

С 14 по 16 марта, а также с 21 по 23 марта в Новосибирской области пройдет рейд «Дебитор», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами будут выявлять и привлекать к административной ответственности водителей, не оплативших в установленные сроки административные штрафы. Об этом во вторник сообщали в региональном управлении ГИБДД.

Основные цели мероприятия — повышение эффективности взыскания штрафов, окончание исполнительных производств, информирование граждан о сроках и порядке оплаты административных штрафов, а также предусмотренной административной ответственности за несвоевременную оплату штрафов.

В соответствии с действующим законодательством, административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления в законную силу соответствующего постановления. За несвоевременную оплату предусмотрена административная ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ.

Нарушителю могут выписать штраф в двукратном размере ранее неоплаченного штрафа (но не менее одной тысячи рублей), или подвергнуть административному аресту до 15 суток. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены обязательные работы до 50 часов. Также в счет погашения долга судебные приставы могут наложить арест на имущество или счета граждан.

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Выпишут двойной штраф должникам на дорогах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: южный
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14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
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15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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