Оперная певица Мария Максакова официально уволена из Российской Академии музыки имени Гнесиных из-за неявки на работу без уважительной причины, сообщили во вторник, 14 марта, в отделе кадров академии.

«Марию Максакову уволили из академии. Из-за неявки на работу без объяснения, без уважительной причины. Приказ был подписан 10 марта», — пояснили «Интерфаксу» в отделе кадров Гнесинки.

Ранее в академии отметили, что Максакова не появлялась на занятиях с начала второго учебного семестра. На попытки связаться с ней певица никак не отвечала.

Первые сообщения об увольнении Максаковой появились в феврале. Тогда стало известно о том, что она со своим мужем экс-депутатом Госдумы (от КПРФ) Денисом Вороненковым уехали на Украину после получения им декабре 2016 года украинского гражданства.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.

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