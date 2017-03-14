USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Оперная певица Мария Максакова официально уволена из Российской Академии музыки имени Гнесиных из-за неявки на работу без уважительной причины, сообщили во вторник, 14 марта, в отделе кадров академии.
«Марию Максакову уволили из академии. Из-за неявки на работу без объяснения, без уважительной причины. Приказ был подписан 10 марта», — пояснили «Интерфаксу» в отделе кадров Гнесинки.
Ранее в академии отметили, что Максакова не появлялась на занятиях с начала второго учебного семестра. На попытки связаться с ней певица никак не отвечала.
Первые сообщения об увольнении Максаковой появились в феврале. Тогда стало известно о том, что она со своим мужем экс-депутатом Госдумы (от КПРФ) Денисом Вороненковым уехали на Украину после получения им декабре 2016 года украинского гражданства.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [15:50]
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный