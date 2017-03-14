Транссибирский Арт-Фестиваль стартует в этом году 15 марта с концерта в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Организованный филармонией совместно с Фондом Вадима Репина и при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, фестиваль ежегодно собирает в Новосибирске звезд мировой классической музыки.

Первый Транссибирский Арт-Фестиваль, прошедший в марте-апреле 2014 года, был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.

Художественным руководителем проекта выступает всемирно известный скрипач, новосибирец Вадим Репин. Неотъемлемым участником фестиваля является основанный Арнольдом Кацем в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр – ключевой коллектив и гордость Новосибирской филармонии. Вадим Репин неоднократно подчеркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского Арт-Фестиваля.

— Подобно тому как Транссибирская магистраль на протяжении последних 120 лет способствовала превращению Новосибирска в индустриальную, научную и культурную столицу Сибири, Транссибирский Арт-Фестиваль обеспечит приток превосходных артистов, наилучших традиций и уникальных достижений в области различных видов искусства, – объясняет концепцию проекта Вадим Репин.

В 2017 году Транссибирский Арт-Фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области, концертная программа проекта невероятно насыщенная и будет интересна любому зрителю. Фестиваль станет первым масштабным событием, с которого начнется празднование юбилея региона.

В четвертом Транссибирском Арт-Фестивале примут участие такие мировые звезды, как дирижер Лоренс Фостер (США), скрипач Джулиано Карминьола (Италия), скрипач Леонидас Кавакос (Греция), виолончелист Александр Князев (Россия), трубач Сергей Накаряков (Россия), пианист Николас Ангелич (США), виолончелист Пабло Феррандес (Испания), скрипач Владимир Спиваков (Россия) и другие. Также программа фестиваля включает традиционный проект «Дети – детям». Кроме того, в рамках форума будут организованы показы фильмов режиссера Бруно Монсенжона (Франция), который лично посетит фестиваль и проведет творческую встречу, а также мастер классы и живое общение со звездами.

Концерты в рамках проекта, как и в прошлом году, пройдут в Искитиме, Бердске и Ордынском. В ДК «Родина» концерт «Поехали в Бердск!» Транссибирского Арт-Фестиваля пройдет в среду, 22 марта, в 18.00. На бердской сцене выступят Вадим Репин, Со-Ок Ким, Леонард Шрайбер, Андрей Гридчук, Александр Князев. В программе Гендель: Пассакалия из Сюиты для клавира, соль минор, переложение для скрипки и альта; Моцарт: Дивертисмент Ми-бемоль мажор; Шуберт: Трио № 1, Си-бемоль мажор; Шуберт: Трио № 2, Си-бемоль мажор. Всем, желающим попасть на концерт выдающихся музыкантов, билетов может не хватить.

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