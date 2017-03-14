У Москвы может быть компромат на Дональда Трампа. Об этом говорится в фильме американского телеканала CNN, посвященном Владимиру Путину. Картина под названием «Самый могущественный человек в мире» вышла в эфир утром во вторник, 14 марта. Авторы ленты называют Путина «самым популярным и поддерживаемым» в мире главой государства и сравнивают российского лидера с игроком в покер.

В целом фильм посвящен роли Владимира Путина в мировой политике, сообщил журналист из Вашингтона Рустем Сафронов.

«Фильм сделан в духе, как говорили в советские времена, буржуазного объективизма, но комментаторы, принявшие нем участие, этот объективистский настрой портят. Имеются в виду такие журналисты, как, например, русскоязычные Маша Гессен и Юлия Иоффе, — рассказал он. — Все сводится к обсуждению того, не одурачил ли Путин Запад, не использует ли он слабые места западной демократии и открытого общества для того, чтобы навязать свою волю, не способствовал ли он приходу к власти Дональда Трампа. Кроме того, создатели картины обращают внимание на то, что даже если Путин не причастен к выборам в США, то он хорошо понимает Запад в целом и Америку в частности, знает, как надавить на болевые точки, и неизвестно, можно ли то же самое сказать о Дональде Трампе».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле ожидали, что лента будет сделана «в русле дальнейшей демонизации нашей страны», передает Ъ.

Какое влияние окажет фильм CNN на американское общественное мнение?

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев полагает, что большая часть аудитории вряд ли поверит аргументам авторов картины.

«На фильм отреагирует соответствующая категория людей, которая и так в этом убеждена. Тот, кто сам, как говорится, обманываться рад, он и обманется еще раз. Конечно, небольшой круг людей сделают для себя какие-то выводы, — заметил он. — Я не думаю, что картина возымеет масштабный эффект и повлияет на американское общественное мнение. На него влияли в течение всей избирательной кампании и лидер США на тот момент Барак Обама, и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, которая говорила, что Трамп вообще марионетка Кремля. Но народ-то все равно проголосовал за республиканца. О каком сейчас влиянии можно говорить?»

По мнению авторов фильма, Владимир Путин пользуется такой поддержкой россиян, какой не обладал ни один другой мировой лидер. Высокие рейтинги связаны с тем, что он сумел «возродить Россию» после того, как сменил на посту президента Бориса Ельцина. Новая лента CNN еще больше увеличит популярность Путина в России, считает директор Институт политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Российское общество знает, что наш государь самый сильный, и если нужно, он покорит весь мир. У нас есть замечательная прививка от любых обвинений в коррупции, в превышении власти: по сравнению со сталинским временем, у нас разгул демократии, а по сравнению со временем Ивана Грозного, «царь» вообще милый, симпатичный и очень любит Россию», — подчеркнул он.

Говоря о причинах, по которым Путин решил вмешаться в президентские выборы в США, авторы фильма намекают на личную неприязнь российского лидера к Хиллари Клинтон.

Новости smi2.ru