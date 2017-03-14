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Сваливают мусор во дворе дома без контейнеров жители Бердска

Свалку возле дома № 16 по ул. Лунной устроили местные жители. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Анатолий. Его путь на работу каждое утро лежит по этому району и прохожий неприятно удивлен горой мусора, которая высится прямо на земле.

— Я там прохожу, и смотрю, как уже две недели люди сваливают там мусор. Они эти пакеты просто кидают на землю — и все. Там стоял раньше контейнер, но сейчас его нет, а стоит большая куча мусора, — возмущен бердчанин.

Оказывается, с коммунальной неприятностью жильцы дома № 16 столкнулись больше месяца наза, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена, которая тоже живет по этому адресу. По словам бердчанки, контейнеры с их площадки убрали из-за того, что они отказались от услуг управляющей компании «Сибирский стандарт». Теперь те, кому не лень пройтись лишних 200 метров до мусорных баков в соседнем дворе, несут пакеты туда. Но в близлежащем доме № 20 гостям не рады: они организовали кооператив, и не желают платить за вывоз чужих отходов. А более ленивые или спешащие складируют мешки возле подъезда.

— Утром вышел — куда кидать? Я ж не понесу пакет на работу. Все начали кидать этот мусор, и у нас свалка образовалась. У соседнего дома с торца рядом два контейнера пластмассовых, но к ним не подкинешь — у них на ключе, — жалуется жительница дома № 16 по ул. Лунной.

По словам Елены, вчера, 13 марта, на прежнее место поставили небольшой мусороприемник. Однако уже сегодня утром он снова исчез.

В отделе ЖКХ и энергетики «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что проблема действительно могла возникнуть из-за смены домоуправления. Например, если всеми домами во дворе управляет одна организация, то мусор вывозится централизованно по договору. Когда один из адресов уходит из-под опеки УК, она может убрать свои мусорные баки. В любом случае, говорит начальник отдела Татьяна Золотухина, за чистотой и санитарной безопасностью жителей должна следить организация, с которой есть действующий договор.

— Содержание придомовой территории и вывоз мусора является обязанностью УК, которая на текущий момент осуществляет свою деятельность. Если дом ушел от одной компании, то новая обязана обеспечить вывоз мусора, — говорит чиновница.

Татьяна Владимировна заверила, что уже сегодня, 14 марта, специалисты отдела проверят этот адрес и разберутся в том, кто должен нести ответственность за свалку.

Новости smi2.ru

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Сваливают мусор во дворе дома без контейнеров жители Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [15:00]

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