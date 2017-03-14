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Ракета «Протон-М» упала из-за 1,5-тонного перегруза. Ущерб 4,3 млрд рублей

Начался судебный процесс по делу о крушении ракеты-носителя «Протон-М» с аппаратами «ГЛОНАСС», сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Сегодня, 14 марта, в Королевском городском суде Московской области начались слушания по уголовному делу в отношении сотрудников РКК «Энергия». Главным следственным управлением СК России начальнику отдела 242, входившего в состав отделения 24, Станиславу Балакину, заместителю начальника отделения 24 по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергею Ломтеву, заместителю руководителя научно-технического центра 3Ц по системам средств выведения Александру Мартынову и инженеру отдела 242 Юрию Большигину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

— Следствие полагает, что фигуранты, заведомо зная о применении нового разгонного блока 11С861-03, не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя в документации системы контроля заправки. Вследствие чего 5 декабря 2010 года при заправке блока на стартовом комплексе космодрома «Байконур» была превышена на 1582 кг необходимая масса жидкого кислорода, что не позволило вывести на заданную орбиту три спутника «Глонасс-М». В результате падения спутников государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд рублей, — рассказала Петренко.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали. Однако Следственный комитет провел объективное расследование всех обстоятельств, собрал и зафиксировал в установленном законом порядке совокупность доказательств, свидетельствующих о причастности всех фигурантов к преступлению.

Благодаря квалифицированной работе следователей СКР уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, инкриминируемой сотрудникам РКК «Энергия», предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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Ракета «Протон-М» упала из-за 1,5-тонного перегруза. Ущерб 4,3 млрд рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [14:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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