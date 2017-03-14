USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Начался судебный процесс по делу о крушении ракеты-носителя «Протон-М» с аппаратами «ГЛОНАСС», сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Сегодня, 14 марта, в Королевском городском суде Московской области начались слушания по уголовному делу в отношении сотрудников РКК «Энергия». Главным следственным управлением СК России начальнику отдела 242, входившего в состав отделения 24, Станиславу Балакину, заместителю начальника отделения 24 по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергею Ломтеву, заместителю руководителя научно-технического центра 3Ц по системам средств выведения Александру Мартынову и инженеру отдела 242 Юрию Большигину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
— Следствие полагает, что фигуранты, заведомо зная о применении нового разгонного блока 11С861-03, не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя в документации системы контроля заправки. Вследствие чего 5 декабря 2010 года при заправке блока на стартовом комплексе космодрома «Байконур» была превышена на 1582 кг необходимая масса жидкого кислорода, что не позволило вывести на заданную орбиту три спутника «Глонасс-М». В результате падения спутников государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд рублей, — рассказала Петренко.
В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали. Однако Следственный комитет провел объективное расследование всех обстоятельств, собрал и зафиксировал в установленном законом порядке совокупность доказательств, свидетельствующих о причастности всех фигурантов к преступлению.
Благодаря квалифицированной работе следователей СКР уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи, инкриминируемой сотрудникам РКК «Энергия», предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [14:35]
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
[17:10] Носить хиджаб на работе запретили в Европе
[17:05] В махинациях с пособиями обвиняют чиновницу в Новосибирской области
[16:50] Советоваться с коллегией перед важными решениями будет мэр Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный