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Узаконили туризм в Новосибирской области

На создание благоприятных условий развития туризма в регионе направлен новый проект закона «Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской области». Документ рассмотрен сегодня, 14 марта, на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владимир Городецкий.

Как отметила представившая документ заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова, проект закона о туризме разработан в целях дальнейшего развития туристической отрасли в регионе.

«Приоритетными направлениями развития туризма в Новосибирской области являются развитие внутреннего и въездного туризма, развитие туристской инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристской среды. Активная работа в данном направлении уже ведется, в том числе – действует туристская навигация, развивается инфраструктура, обеспечивается информационное сопровождение туристов. Туристский потенциал Новосибирской области позволяет рассчитывать на дальнейший рост данной отрасли», – сообщила Ольга Молчанова.

Закон определяет приоритетные направления развития отрасли, закрепляет полномочия и права органов госвласти Новосибирской области в сфере туризма.

К полномочиям областного правительства в сфере туризма относятся, в том числе, реализация в регионе государственной политики и стратегического планирования, создание благоприятных условий для развития туриндустрии, содействие развитию международных и внешнеэкономических связей Новосибирской области, а также межправительственных соглашений в сфере туризма и другие.

Городецкий, оценивая представленный документ, отметил важность дальнейшего развития туризма в Новосибирской области.

«Наш регион имеет все перспективы стать важным центром как внутреннего, так и въездного туризма. Сегодня мы развиваем федеральный кластер с курортом «Озеро Карачи», хороший потенциал у проекта «Сузун. Монетный двор». Все это позволит добиваться получения дополнительной федеральной поддержки на развитие туризма Новосибирской области», – подчеркнул он.

Также Владимир Городецкий обратил внимание на важность продолжения работы по предоставлению нашему региону статуса 72-часовой безвизовой зоны – по его словам, возможность трех суток безвизового пребывания будут способствовать повышению интереса иностранных туристов к нашему региону.

В ходе заседания правительство Новосибирской области одобрило проект закона, который будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Заксобрание региона.

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Узаконили туризм в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [14:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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