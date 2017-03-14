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На сцене Кремля выступает выпускник музыкальной школы Бердска

Бердская музыкальная школа им. Г.Свиридова готовится к юбилею отделения народных инструментов.

— Дорогие жители Бердска, выпускники школы, отделения народных инструментов, неравнодушные к живому звучанию замечательных народных инструментов: баяна, аккордеона, гитары, гармони, балалайки, домры, спешим сообщить вам, что 17 марта в 17:00 в концертном зале музыкальной школы им. Г. Свиридова состоится грандиозное событие — праздничный концерт «Юбилейная кадриль», посвященный 70-летию со дня основания отделения народных инструментов, — рассказали в музыкальной школе.

Организаторы сообщили, что подготовили множество музыкальных сюрпризов:

— Вы услышите игру оригинальных ансамблей, увидите своими глазами выдающегося выпускника ОНИ Рубцова Яна, который выступает на сцене Кремля в Москве! Все тайны мы открывать не будем…Приходите и сами поучаствуйте в «Юбилейной кадрили».

Новости smi2.ru

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На сцене Кремля выступает выпускник музыкальной школы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [14:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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