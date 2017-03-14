Передать коллекцию к Пасхе

Администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить площади собора от музейных предметов, обеспечив их перевозку в новое хранилище, рассказали РБК два источника, близких к Министерству культуры, и подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет. «Называется дата [вывоза музейного фонда] — 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число», — рассказал один из собеседников.

Речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточняет еще один источник, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга, крупнейший в городе. «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и [Музея] истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс [передачи Исаакиевского собора РПЦ]», — говорит собеседник.

Источник в музее «Исаакиевский собор» подтвердил, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет. Но возникает много вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу, перечисляет проблемы собеседник РБК. Но самое главное — не ясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия, подчеркивает источник в музее.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался от комментариев.

Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин сказал, что «исходя из элементарного корпоративного братства готов принять» музейную коллекцию Исаакия: «Мы сказали, что поможем коллегам. Музейная коллекция не должна оставаться на улице».

По словам Колякина, с вопросом о возможном предоставлении площадей Музея истории Петербурга к нему обращался Буров. О том, что такая идея обсуждается в администрации города, и об установке успеть к 16 апреля Колякину, заявил он, не известно ничего.

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, курирующего культурный блок, Наталья Фадеева не смогла предоставить оперативный комментарий; РБК ожидает ответа на запрос.

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга РБК также не удалось получить оперативный комментарий.

В синодальном отделе РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и СМИ на момент написания материала комментарий не предоставили.

Планы могут измениться

Вывозом музейных экспонатов из Исаакия до Пасхи власти могут не ограничиться, говорит собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Но по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому есть надежда, что в итоге возобладает здравый смысл, подчеркивает источник. ​

Согласно плану по передаче Исаакиевского собора РПЦ, опубликованному комитетом имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга 12 января, необходимо выполнить шесть пунктов. К 1 марта следует определить возможность изъятия Исаакия из оперативного управления музея без предоставления учреждению помещений, «обеспечивающих его деятельность».

К 1 июня требуется предоставить сведения о музейных предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ музейных предметов, которые входят в Музейный фонд России. Речь идет о так называемых неделимых музейных объектах, то есть тех, что невозможно вывезти из собора. На выполнение этого пункта отводятся 24 месяца с момента издания распоряжения КИО.

Последний пункт — подготовка распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ — должен быть выполнен в течение месяца после заключения договора о передаче музейных предметов.

Знаковая дата

В 2017 году на 16 апреля приходится православная Пасха. Упоминание этого праздника в контексте передачи Исаакия РПЦ звучало уже несколько раз.

18 января депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракций «Единая Россия» и ЛДПР проголосовали за обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу собора РПЦ. По их мнению, два года, отведенных на передачу Исаакия Смольным, — это слишком долгий срок и вопрос можно решить к Пасхе, сообщала «Фонтанка».

7 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заксобрания Санкт-Петербурга сообщил, что ректоры 23 вузов города обратились к Полтавченко с просьбой передать собор РПЦ до Пасхи. Обращение было принято после встречи со спикером заксобрания Вячеславом Макаровым. Ряд ректоров позже заявили, что не подписывали обращение.

Эксперт по музейному делу Владимир Дукельский объяснил, что вывоз движимых экспонатов из музея Исаакиевского собора может ускорить его передачу РПЦ. «Нужно понимать, что музейный фонд хранится в разных музеях и, соответственно, вещи не могут быть изъяты из него и переданы церкви, — сообщил он. — То есть музейные вещи, вошедшие в Музейный фонд России, не могут быть переданы РПЦ, а здание может».

Но представить передачу экспонатов из Исаакия в другой музей за месяц «крайне сложно», сказал заместитель председателя санкт-петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Александр Кононов. «В музее «Исаакиевский собор» хранится более тысячи предметов Музейного фонда России, бóльшая часть из них — неперемещаемые, неотъемлемая часть интерьера собора, а количество переместимых мне оценить сложно», — рассказал он. По словам эксперта, чтобы осуществить эту передачу, потребуется «огромная организационная и бумажная работа».

Как РПЦ передают собор

О том, что Исаакиевский собор может быть передан РПЦ, 30 декабря 2016 года сообщило издание «Фонтанка». 10 января Полтавченко заявил ТАСС, что вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ решен. «По договоренности между патриархом и мной собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — добавил губернатор.

Информация о передаче собора вызвала протесты в Санкт-Петербурге. Федеральный чиновник рассказывал РБК, что проводились социологические исследования, которые показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался». Горожан в соцопросах спрашивали, ухудшится или улучшится их отношение к губернатору, если передача Исаакиевского собора РПЦ состоится. Число тех, кто говорил об ухудшении, кардинально превышало число одобряющих это решение. Картина по стране ровно противоположная: число тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого шага, подчеркивал собеседник РБК. По его словам, Полтавченко не согласовывал с Владимиром Путиным вопрос о передаче Исаакия РПЦ.

13 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил привлечь в качестве заинтересованного лица по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ Георгия Полтавченко. В качестве заинтересованных лиц к процессу будут также привлечены Минкультуры, РПЦ, Исаакиевский музей. Иск, направленный против передачи Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, был подан 3 марта. В числе истцов выступили юрист Сергей Бакешин и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Следующее заседание суда состоится 17 апреля.

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