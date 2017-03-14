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Буду вызывать врача на дом через главврача!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья Юрьевна:

Неуважаемые сотрудники регистратуры детской поликлиники! Уже неоднократно писали и говорили о том, что вы не хотите разговаривать с родителями маленьких пациентов по телефону — вы либо сбрасываете вызов (я прекрасно вижу на телефоне, что вызов пошёл, но вы поднимаете и бросаете трубку), либо кладёте трубку телефона на стол, и никто не может дозвониться!

Жители отдалённых районов, таких как Речкуновка или посёлок Новый, не виноваты, что закреплены за вашей поликлиникой, и не могут бросив больного ребёнка дома, сбегать в регистратуру и узнать, как принимает врач. А также, по вашей вине, не могут вызвать врача на дом.

Вы очень хорошо придумали этот «фокус» с телефоном! Молодцы! И поэтому я буду звонить заведующей или главврачу, чтобы узнать, как принимает врач, или вызывать через них врача на дом. Если вы так ненавидите людей, в частности детей, — увольняйтесь! Я первая займу ваше место.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [13:20]

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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