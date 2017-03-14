Совет Евросоюза сегодня продлил до 15 сентября действие индивидуальных ограничительных мер против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ЕС считает ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. В настоящее время в санкционном списке находятся 150 человек и 37 юридических лиц, передает Ъ.

Напомним, санкции были введены в марте 2014 года. Под них попали российские и украинские официальные лица, которые, по мнению ЕС, присоединением Крыма к России «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». В черный список вошли представители российских властей, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства ДНР и ЛНР. Этот список для России и Украины — один из трех независимых пакетов антироссийских санкций ЕС. Помимо него до конца июня 2017 года действуют торговые и визовые ограничения в отношении Крыма.

Новости smi2.ru