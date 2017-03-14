Осужденный за коррупционные преступления экс-мэр Бердска Илья Потапов получил работу в новосибирской колонии строгого режима ИК-18. Илья Николаевич теперь работает в библиотеке исправительного учреждения. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал руководитель местного отделения КПРФ Сергей Бессонов, с которым бывший градоначальник поддерживает связь.

— Илью Николаевичу поставили на должность, которая соответствует его интеллекту, — отмечает Сергей Евгеньевич, уверенный в невиновности Потапова.

Буквально на днях «красный» бывший мэр звонил Бессонову и передавал привет всем знакомым. Чувствует он себя нормально. К тюремным условиям адаптировался. 16 марта он отпразднует свой день рождения. Однопартийцы очень бы хотели передать ему гостинцы, но передачки в ИК-18 разрешены только раз в три месяца.

А вот о жизни экс-замглавы Бердска Владимира Мухамедова, которого признали подельником Потапова, коммунистам ничего неизвестно. С ним у «красных» связь пропала. Он, напомним, отбывает наказание в колыванской колонии строгого режима.

Илья Потапов признан виновным в получении взятки от бизнесмена Александра Илющенко, покушении на взяточничество и злоупотреблении полномочиями. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. За решеткой Потапов находится с 2013 года. Через 3-4 года Илья Николаевич уже может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Потапов стал главой Бердска в 2011 году. До этого он работал программистом в СО РАН. У него высшее техническое образование — Илья Николаевич окончил механико-математический факультет НГУ.

Справка

Согласно открытым данным, в ИК-18 также отлажено деревообрабатывающее и металлообрабатывающее производство, изготовление кожаных папок, полиграфия, изготовление мясных изделий, муки и круп. Есть своя пекарня. Колония напоминает казарму. Камеры большие и многолюдные. В ИК-18 отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. В колонии содержится более 800 заключенных.

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