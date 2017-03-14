Спикер: Голощапов Алексей Михайлович к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права. Дата: 16 марта (четверг) 2017г. Время: с 14.00 до 18.00 часов Место: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516

Стоимость участия без учета скидок: 3 000 руб*. *для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость подключения – 2 000 руб.

Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по телефону: (383) 287-44-62 е mail: seminar@ vkonsalt54.ru www. vkonsalt54.ru

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