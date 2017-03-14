Без крыши над головой осталась семья из Бердска после пожара. Частный дом №13 на улице Отрадной загорелся 12 марта. Огонь полностью уничтожил все вещи и мебель семьи из трех человек: мамы, папы и сына-девятиклассника.

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, пожар произошел из-за неправильного устройства печи. Труба фактически прогорела, огонь охватил крышу и быстро перекинулся на весь дом. Степоненков предполагает, что виной тому — резкое колебание наружной температуры. Трубы то остывают, то нагреваются. Видимо, в день пожара семья особенно хорошо затопила печь.

Пожар случился ночью, возгорание домочадцы почуяли поздно. Двое взрослых получили ожоги, а мальчик отравился угарным газом. В администрации Бердска подчеркнули, что пострадавшим оказана посильная помощь. Им выделили квартиру из маневренного фонда и пообещали материальную выплату. К беде бердчан неравнодушно отнеслась и школа №11, где учится пострадавший мальчик.

Вопрос оказания дальнейшей помощи семье стоит на контроле у мэра Бердска Евгения Шестернина.

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