Члены украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», закладывают бетонными блоками вход в офис украинской «дочки» Сбербанка в Киеве.

В здании находятся люди и горит свет, при этом вход в банк до акции был закрыт. На фасаде офиса радикалы написали «rusbank». Кроме того, они ненадолго зажгли множество файеров, передает РИА Новости.

Всего в акции принимает участие около сотни человек под флагами «Национального корпуса» и запрещенной в России организации «Правый сектор». Поблизости дежурят несколько полицейских машин, однако представители правопорядка не вмешиваются в происходящее. Участникам акции регулярно подвозят бетонные блоки и цемент из строительного магазина.

Радикалы заявили, что останутся рядом с возведенной стеной на неопределенное время и будут следить, чтобы ее не разрушили. Также они планируют повесить на стене экран и показывать кино.

​Работа отделения приостановлена в целях безопасности и возобновится после завершения акции, остальные офисы работают в штатном режиме, заявили в пресс-службе Сбербанка. Сотрудники банка обратились с заявлением в полицию.

Представители «Азова», против которого в России возбуждено уголовное дело, в последнее время неоднократно проводили акции возле офисов «дочек» российских банков. Радикалы блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы Сбербанка монтажной пеной либо заклеили экран наклейками.

Сотрудники банка обратились с заявлением по поводу инцидента в правоохранительные органы. У офиса банка на протяжении всей акции дежурили несколько полицейских машин. Однако сотрудники правопорядка вмешиваться в происходящее не стали, пояснив, что акция идет без каких-либо происшествий.

Радикалы пообещали оставаться возле центрального офиса украинской «дочки» Сбербанка и следить за тем, чтобы их стена не была разрушена. Таким образом активисты добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

«Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Батальоны «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Днепр-1″ и «Днепр-2″ финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды Вооруженных сил Украины.

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