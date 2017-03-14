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Новая волна эпидемии ОРВИ захлестнула Бердск. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 2%, рассказал главный врач Бердской центральной городской больницы Юрий Краморов.
По словам Юрия Николаевича, чаще всего болеют дети от 0 до 6 лет. Среди взрослых ситуация остается прежней.
Напомним, первая волна эпидемии зафиксирована в Бердске в начале февраля. Тогда количество заболевших возросло до 1500 человек. 30 человек были госпитализированы. В конце февраля врачи констатировали спад заболеваемости. Однако с наступлением оттепели многие бердчане вновь слегли с температурой, насморком и кашлем.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [11:20]
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