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Эпидемия ОРВИ возвращается в Бердск

Новая волна эпидемии ОРВИ захлестнула Бердск. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 2%, рассказал главный врач Бердской центральной городской больницы Юрий Краморов.

По словам Юрия Николаевича, чаще всего болеют дети от 0 до 6 лет. Среди взрослых ситуация остается прежней.

Напомним, первая волна эпидемии зафиксирована в Бердске в начале февраля. Тогда количество заболевших возросло до 1500 человек. 30 человек были госпитализированы. В конце февраля врачи констатировали спад заболеваемости. Однако с наступлением оттепели многие бердчане вновь слегли с температурой, насморком и кашлем.

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Эпидемия ОРВИ возвращается в Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [11:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
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16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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