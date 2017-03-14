Смольнинский районный суд постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц по иску о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ Министерство культуры, саму Русскую православную церковь и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд полагает возможным удовлетворить ходатайство административного истца, в связи с чем заседание будет отложено», — сказала судья Татьяна Матусяк, оглашая решение. Кроме того, в качестве заинтересованного лица к процессу будет привлечен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Следующее заседание состоится 17 апреля.

Сегодня суд начал рассмотрение административного иска к властям города о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Как сообщил ТАСС депутат Заксобрания Петербурга, один из истцов Борис Вишневский до начала заседания, исковое заявление содержит требование о признании незаконным распоряжения Комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 года.

Заседание привлекло большом внимание СМИ, все журналисты, пришедшие его осветить, не поместились в зале. Многие слушали слова участников процесса из коридора.

В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом.

Позиция властей

Представитель КИО в понедельник в очередной раз подтвердил, что РПЦ не подавала заявления о передаче Исаакиевского собора в порядке ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

«Наши возражения основаны на том, что решение КИО не порождает для третьих лиц и прав, и обязанностей, равно как и не является решением о передаче религиозной организации названного объекта», — сказала представитель КИО.

«Это план мероприятий, который комитет утвердил для себя, если соответствующее заявление от религиозной организации поступит, у комитета отсутствуют такие полномочия», — добавила она.

Истцы полагают, что при отсутствии такого обращения никакое решение о передаче Исаакия не может быть принято городскими властями. Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии самолета А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП «Исаакиевский собор» побывали около 3,9 млн туристов.

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