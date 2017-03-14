Некоторые коммерческие перевозчики Новосибирска с 20 марта повышают стоимость проезда. Например, в маршрутках, курсирующих в Советском районе областного центра, билет будет стоить на 2-3 рубля дороже прежнего.

Платить больше придется и бердчанам, которые ездят на работу в соседний Академгородок коммерческим общественным транспортом. Так, в салонах микроавтобусов №325, следующих по маршруту «ул. Демакова — ТЦ Бердска», уже появились объявления о повышении стоимости проезда. От остановки «Универмаг» на главной улице Бердска до Академгородка пассажиры с 20 марта будут платить 30 рублей вместо 25, а от более дальних точек — 35 рублей вместо 33. Проезд по Бердску на этом маршруте останется на уровне 20 рублей.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном минтрансе, стоимость поездки поднимется на маршрутах с нерегулируемыми тарифами. По федеральному закону №220 коммерсанты-транспортники сами могут определять цены на свои услуги. Повышать плату за проезд предпринимателям дозволено не чаще раза в год, и об изменении стоимости билета надлежит за месяц уведомить министерство.

Поездки в бердских автобусах пока будут стоить по-прежнему, говорит начальник отдела транспорта администрации Бердска Надежда Нятина. Повышение цен в ближайшее время не планируют ни муниципальные перевозчики, ни частники.

— В Бердске по городским маршрутам пока не поступает никаких предложений и замечаний по увеличению стоимости от перевозчиков, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.

Однако, по словам Нятиной, рост цен на услуги общественного транспорта вполне ожидаем: «Все дорожает не по дням, а по часам. Соответственно, и бензин, и другие расходные материалы, и запчасти. Расходы перевозчиков тоже растут, но пока они пытаются удерживать цены». Возможно, что позже бердские коммерсанты последуют примеру новосибирских коллег и повысят стоимость своих услуг.

Пока случаи с подорожанием поездок в Бердске единичны. Напомним, в конце февраля на 5 рублей больше с пассажиров стали брать водители маршрута №510 «пос. Агролес — ул. Озерная». Он, как и 325-й, относится к межмуниципальным, соединяя Бердск с Искитимским районом. Как поясняла его хозяйка Людмила Митрошкина, четыре года проезд в «газелях» №510 был минимальным — 20 рублей, но нынешние цены на обслуживание транспорта заставили взять курс на повышение.

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