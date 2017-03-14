В Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс «Евровидение» Юлии Самойловой.

«Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», — сказал Песков журналистам.

«В Крыму бывали все, практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму. Это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», — сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг российской певицы Самойловой, которой украинские власти могут отказать во въезде в страну для участия в конкурсе «Евровидение» в связи с тем, что она посещала Крым.

«Однозначным, безусловно, является желание избежать какой-либо политизации «Евровидения». Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. При этом он воздержался от оценок, стал ли конкурс уже политизированным.

Пескова также попросили прокомментировать слова депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко о том, что украинские власти могут не допустить Самойлову на свою территорию для участия в «Евровидении», если она будет делать политические заявления, в частности, в поддержку Крыма.

«Мне кажется, что какие-то гипотетические, эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Все-таки конкурсанты едут туда петь, не выступать с политическими заявлениями», — ответил на это пресс-секретарь президента России.

Одновременно Песков отметил, что этот вопрос не относится к повестке дня Кремля, так как не Кремль направляет конкурсантов на «Евровидение», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах Самойловой в Крым и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

Руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко сообщил в фейсбуке, что «27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой… Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает».

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