USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Сегодня я была утром в ужасе от отношения водителей 325 маршрута к людям.
Подъехала я на «Универмаг» в 07.15. Обычно в это время более-менее спокойно можно было уехать на маршруте №325 в «городок». Но сегодня я испытала ужас: водители маршрута останавливались далеко от остановки «Универмаг», высаживали людей и полупустыми отправлялись далее в путь.
Люди бегали за маршрутками. Но не дав даже войти, маршрутка просто начинала движение еще не успев закрыть дверь…. И уезжала полупустая!
Этот кошмар творился час, я пропустила СЕМЬ маршруток, люди не дожидались уходили на площадь, на 327 маршрут, замершие и уже опоздавшие на работу.
Оказалось что на площади стоят ДПС…
Хочется спросить, за что такое сволочное отношение к людям?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [09:55]
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный