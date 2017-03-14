Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За что такое сволочное отношение к людям?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Сегодня я была утром в ужасе от отношения водителей 325 маршрута к людям.

Подъехала я на «Универмаг» в 07.15. Обычно в это время более-менее спокойно можно было уехать на маршруте №325 в «городок». Но сегодня я испытала ужас: водители маршрута останавливались далеко от остановки «Универмаг», высаживали людей и полупустыми отправлялись далее в путь.

Люди бегали за маршрутками. Но не дав даже войти, маршрутка просто начинала движение еще не успев закрыть дверь…. И уезжала полупустая!

Этот кошмар творился час, я пропустила СЕМЬ маршруток, люди не дожидались уходили на площадь, на 327 маршрут, замершие и уже опоздавшие на работу.

Оказалось что на площади стоят ДПС…

Хочется спросить, за что такое сволочное отношение к людям?

Новости smi2.ru

  • Электронными указателями оборудуют 15 автобусов в Бердске (8)
  • Электрички «Новосибирск-Бердск» переходят на летнее расписание с 1 мая (0)
  • Штрафовать за незаконные остановки водителей пассажирского транспорта начнут в Бердске (14)
  • Что с маршрутом «Бердск — микрорайон «Щ»? (10)
  • Частные перевозчики меняют старые «газели» на новые «Луидоры» в Бердске (12)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [09:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора

[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска

[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России

Все новости

[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора

[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска

[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: