Сегодня я была утром в ужасе от отношения водителей 325 маршрута к людям.

Подъехала я на «Универмаг» в 07.15. Обычно в это время более-менее спокойно можно было уехать на маршруте №325 в «городок». Но сегодня я испытала ужас: водители маршрута останавливались далеко от остановки «Универмаг», высаживали людей и полупустыми отправлялись далее в путь.

Люди бегали за маршрутками. Но не дав даже войти, маршрутка просто начинала движение еще не успев закрыть дверь…. И уезжала полупустая!

Этот кошмар творился час, я пропустила СЕМЬ маршруток, люди не дожидались уходили на площадь, на 327 маршрут, замершие и уже опоздавшие на работу.

Оказалось что на площади стоят ДПС…

Хочется спросить, за что такое сволочное отношение к людям?

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