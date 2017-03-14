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На 4 млн рублей обманул ПАТП мошенник в Искитиме

В Искитиме в суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму почти 4 млн рублей,сообщил во вторник, 14 марта, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Заместитель Искитимского межрайонного прокурора Илья Зинченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 41-летнего жителя Новосибирска Ильи Попкова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2013 года Попков, находящийся в дружеских отношениях с директором муниципального унитарного предприятия «ЦПАТП», решил похитить деньги предприятия.

Для этого он создал ООО «СОТА», назначил себя директором. С декабря 2013 по март 2014 года как руководитель организации Попков заключил с директором предприятия договор на поставку нефтепродуктов. Исполнять условия договора он и не думал. По договору МУП «ЦПАТП» перечисляло на расчетный счет ООО «СОТА» денежные средства различными суммами.

Не имея намерения выполнять условия сделки, Попков распорядился средствами предприятия в размере почти 4 млн рублей, причинив ущерб в крупном размере.

Вину в предъявленном обвинении Попков не признал, ущерб МУП «ЦПАТП» не возместил. Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд.

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На 4 млн рублей обманул ПАТП мошенник в Искитиме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [08:35]

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