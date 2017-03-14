Несколько десятков стандартов, влияющих на безопасность дорожного движения, будут переведены в статус обязательных для применения. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовили в МВД по поручению правительства. Дорожники будут обязаны, опасаясь крупного штрафа, следить, чтобы на дорогах не образовывалось крупных ям, не разваливались «лежачие полицейские», а дорожные столбики и светоотражатели содержались в чистоте.

МВД опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, закрепляющее перечень из 34 национальных стандартов (ГОСТов) и строительных норм и правил (СНиПов), обязательных к применению. Напомним, согласно закону «О стандартизации» ГОСТы и СНиПы по умолчанию применяются добровольно, но если ссылка на них содержится в нормативно-правовом акте, то власти должны этот стандарт соблюдать. В феврале 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД сформировать список существующих стандартов и правил, влияющих на безопасность движения, и закрепить их в постановлении правительства. Решение это связано отчасти с высоким уровнем аварийности из-за разбитых дорог: по данным ГИБДД, в 2016 году 71,5 тыс. дорожных происшествий сопутствовали «неудовлетворительные условия содержания и благоустройства улично-дорожной сети» (при этом они не обязательно являлись причиной аварий) — это на 13,5% больше по сравнению с 2015 годом.

Четыре ГОСТа, попавших в проект постановления, сейчас и так являются обязательными, пояснили «Ъ» в пресс-службе Росстандарта. В Правилах дорожного движения (закреплены постановлением правительства) есть ссылки на ГОСТ 52289-2004 (правила применения знаков, светофоров, разметки и ограждений), ГОСТ 52290-2004 (требования к дорожным знакам), ГОСТ 51256-2011 (требования к разметке). Отдельное постановление 2014 года содержит ссылку на ГОСТ 52044-2003 (наружная реклама вдоль автодорог, требования и правила ее размещения), что также делает его обязательным к применению

Обязательным станет также ГОСТ 50597-93 (требования к эксплуатационному состоянию дорог и улиц), в котором записаны, в частности, максимально допустимые размеры дорожных ям — не более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. По этому же ГОСТу коммунальщики не имеют права формировать снежные валы ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта. Обязательным станет и ГОСТ 52605-2006, в котором содержатся требования и правила установки искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

В нем говорится, к примеру, что если отдельные элементы такой неровности разрушились и выпали (довольно частый случай на практике), то ее эксплуатация запрещается. Обязательным становится также ГОСТ 52399-2005, в котором заложены требования к ширине обочины (1,75-3,75 м, зависит от типа дороги), полосы (3-4,5 м), а также размеры центральной разделительной и разгонной полос. Дорожные службы должны будут соблюдать также ГОСТ 50970-2011 (требования и правила применения столбиков) и ГОСТ 50971-2011 (правила применения и требования к светоотражателям, встраиваемым в полотно).

Несоблюдение обязательных стандартов дорожниками чревато для них штрафам до 300 тыс. руб., пояснил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Напомним, в начале 2017 года были приняты поправки к КоАП («Ъ» сообщал о них 9 февраля), согласно которым ГИБДД будет применять усиленные санкции в отношении дорожников, не выполняющих предписания залатать дыру или восстановить разметку.

Предлагаемый перечень нужно дополнить недавно принятыми ГОСТами о дорожных камерах (вступают в силу 1 июня 2017 года), это позволит дополнительно защитить права автомобилистов от незаконно выписанных штрафов, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. На практике все органы власти, включая ГИБДД, этими ГОСТами и так руководствуются, говорит заместитель главы общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. «Более полезным был бы тщательный комплексный анализ и взаимная увязка всех этих нормативов,— говорит он.— Некоторые из них устарели, другие противоречат друг другу».

Президент ассоциации дорожных научно-исследовательских организаций РОДОС, экс-замминистра транспорта Олег Скворцов считает, что указанные в подготовленном МВД перечне стандарты де-юре не действуют «в настоящее время в связи с принятием технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»».

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